На Кубани произошло массовое отравление школьников

В кубанском городе Кропоткине зафиксировано массовое отравление детей. По информации пресс-службы министерства здравоохранения края, по состоянию на 10 ноября с жалобами госпитализирован 41 человек, тяжелобольных среди нет.

Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября. Среди них учащиеся сразу пяти школ города - №№ 11, 7, 44, 45 и 17. Это - "дети разных возрастных групп. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме".

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева министерство здравоохранения региона в город Кропоткин направило специалистов специализированной краевой клинической детской инфекционной больницы.