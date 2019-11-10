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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В кубанском городе Кропоткине зафиксировано массовое отравление детей. По информации пресс-службы министерства здравоохранения края, по состоянию на 10 ноября с жалобами госпитализирован 41 человек, тяжелобольных среди нет.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября. Среди них учащиеся сразу пяти школ города - №№ 11, 7, 44, 45 и 17. Это - "дети разных возрастных групп. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме".

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева министерство здравоохранения региона в город Кропоткин направило специалистов специализированной краевой клинической детской инфекционной больницы.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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