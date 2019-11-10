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10.11.2019 21:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Три билета в минуту

За первые двое суток на поезда в Крым и обратно было куплено более 10 тысяч билетов
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
У железнодорожных касс ажиотаж. Очереди появились еще утром в пятницу, когда по всей России началась продажа билетов на поезда в Крым и обратно. Самым популярным у пассажиров стал поезд Москва - Симферополь. А больше всего билетов продано в железнодорожных кассах. Хотя можно оформить проездные документы и через мобильное приложение "ГСЭ Билеты" и сайт grandtrain.ru, но они периодически зависали, не выдержав потока желающих.

Наиболее востребованным пока остается маршрут Москва - Симферополь. Уже известно, что большую часть билетов приобрели жители Москвы и Московской области.

Первый поезд отправится в Крым с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14.00 по мск.

Одноэтажный поезд "Таврия" N 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь сформируют из вагонов купе и плацкарт.

Фото: Сергей Узаков/ТАСС
Петербуржцы раскупили все купейные билеты в Крым

Первая "Таврия" отправится из Москвы с Казанского вокзала 24 декабря в 23.45 мск. Двухэтажный N 27/28 Москва - Симферополь будет состоять из СВ и купе, благодаря чему в каждом таком составе будет более 800 мест. Все вагоны оснащены кондиционерами и биотуалетами. Также пассажиров порадует современный стильный интерьер и функциональные эргономичные купе. В составе всех поездов будут работать вагоны-рестораны. Цены в купе поезда Москва - Симферополь начинаются от 2966 рублей, на плацкарт в поезде Санкт-Петербург - Севастополь - от 3650.

- На поездах "Таврия" будет применяться система динамического ценообразования, - рассказал Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс". - Но если мы говорим о регулируемом государством сегменте - плацкарте, - цена не будет превышать 4500 рублей. Максимальная цена за купе по маршруту Москва - Симферополь - 8000 рублей. Но это пиковая цена, которая будет применяться только в случае очень высокого спроса.

В Крыму железнодорожники начали продавать билеты в 24 пунктах полуострова - на всех вокзалах и кассах предварительной продажи. На отремонтированном железнодорожном вокзале Симферополя пока работают две кассы. Билетный кассир Любовь Елаго за четыре часа с начала продаж в пятницу продала почти сто проездных документов.

- Заказы от пассажиров самые разные, - рассказала Любовь Елаго. - Например, группы спортсменов и танцоров купили билеты на станции Северо-Кавказской железной дороги. А в основном покупают одиночные билеты или семьями на поезда до Санкт-Петербурга и Москвы.

Всего же за первый день на территории полуострова было куплено 857 билетов.

Первый состав "Таврия", который отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, впервые пройдет по Крымскому мосту 25 декабря и прибудет в Севастополь в 9 часов 25 минут. Таким образом, время в пути составит 43,5 часа.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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