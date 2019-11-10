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10.11.2019 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Анапой при пожаре погибли трое мужчин

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В воскресенье сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю начали доследственную проверку по факту гибели троих мужчин во время пожара на хуторе Нижняя Гостагайка Анапского района.

Фото: Юлия Симатова
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По информации пресс-службы краевого ведомства, их тела были обнаружены утром 10 ноября после локализации пожара, который произошел в хозяйственной постройке одного из частных домов на улице Привокзальной.

Как рассказали следователи, спасателей к месту происшествия вызвали соседи. Во время тушения огня сотрудники МЧС нашли в хозпостройке тела трех мужчин. По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности электроприбора. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В данный момент следователи продолжают осмотр места происшествия. Назначена пожаротехническая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего на хуторе Нижняя Гостагайка (он находится полутора десятках километрах от Анапы), причины и очаг возгорания.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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