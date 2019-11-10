Под Анапой при пожаре погибли трое мужчин

В воскресенье сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю начали доследственную проверку по факту гибели троих мужчин во время пожара на хуторе Нижняя Гостагайка Анапского района.

По информации пресс-службы краевого ведомства, их тела были обнаружены утром 10 ноября после локализации пожара, который произошел в хозяйственной постройке одного из частных домов на улице Привокзальной.

Как рассказали следователи, спасателей к месту происшествия вызвали соседи. Во время тушения огня сотрудники МЧС нашли в хозпостройке тела трех мужчин. По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности электроприбора. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В данный момент следователи продолжают осмотр места происшествия. Назначена пожаротехническая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего на хуторе Нижняя Гостагайка (он находится полутора десятках километрах от Анапы), причины и очаг возгорания.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.