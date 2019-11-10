В воскресенье сборная России по хоккею под руководством Алексея Кудашова завершила финский этап Евротура - Кубок Карьялы матчем против чехов.

При определенных раскладах у нашей команды оставался шанс даже на первое место по итогам турнира. Однако ничего для этого отечественные хоккеисты сделать не смогли, уступив со счетом - 0:3.

Чехи вышли вперед в середине первого периода благодаря шайбе Яна Коваржа. В третьем игровом отрезки наши соперники забросили еще дважды. На 52-й минуте Лукаш Седлак увеличил преимущество чешской команды, а точку в матче поставил Андрей Нестрашил, забросивший в пустые ворота.

Напомним, что ранее наши парни не смогли переиграть хозяев турнира (3:4), зато в субботнем матче была одержана непростая победа над сборной Швеции (5:4 в серии буллитов).

Комментируя игру команды, Кудашов отметил, что сборная должна играть более настырно:

- Считаю, что хоккеистам необходимо быть более уверенными, солидно играть все 60 минут, не позволять неправильные действия, не давать ломать игру. Вот, скажем, в матче против шведов - сначала был полный контроль, но ненужные удаления полностью перевернули игру. Сказал ребятам, что они способны доминировать на протяжении всего матча, не давать сопернику брать инициативу в свои руки. Это международный уровень - здесь любая ошибка важна. Наша команда должна понять, что она сильная, может обыгрывать всех в основное время.

Юниоры приняли вызов

А вот юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) великолепно проявила себя, выиграв в финале Мирового кубка вызова у сверстников из США - 6:2. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Федор Свечков, Прохор Полтапов, Илья Иванцов, Никита Чибриков, Всеволод Гайдамак и Данила Юров. В составе команды США шайбы забросили Эйден Хрещук и Колби Саганюк.

Таким образом юниоры стали победителями престижного турнира второй год подряд. В 2018-м в финальном матче россияне оказались сильнее Финляндии (2:1).

Юниорская сборная России второй год подряд становится победителем престижного Мирового кубка вызова. В финале наши парни крупно обыграли США - 6:2

Наставник сборной России Андрей Козырев после матча нашел в себе силы улыбнуться, хотя признался, что все эмоции у него остались на площадке:

- Скажу откровенно - сейчас присутствует небольшое опустошение. Мы пока еще не до конца осознали, что произошло. Взрыв, эмоции, конечно, будут, но чуть позже. Когда поняли, что выиграли турнир - почувствовали удовлетворение от хорошо проделанной работы. Я уверен, что выиграть помогло терпение. Мы терпели - и добились успеха. Здорово, что все ребята играли за команду. Чувствовали поддержку руководства федерации, все интересовались происходящим и здорово поддерживали нас. Разумеется благодарим и наших болельщиков - их поддержка тоже сказалась на результате, нашей победе.

Не остался в стороне от успеха и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что молодые российские игроки должны чаще получать международную игровую практику:

- Тренер - молодец, собрал такую сильную команду, я посмотрел финал, какие наши трудовые голы забивали. Считаю, что у нас есть молодая, перспективная команда, и очень важно, чтобы 17-летние ребята почувствовали вкус этой победы, это наши будущие звездочки. Наша главная задача в том, чтобы ребята как можно больше играли на международном уровне. Как раз до этого они сыграли несколько товарищеских матчей с канадцами. Накануне я был в Омске, где открыли центральный комплекс хоккейной академии, там два стадиона, гостиница, на следующий день приехал в Пермский край на матчи Кубка Третьяка и МХЛ-Б. Есть возможности, чтобы проявить себя. Это хоккейная школа, потом студенческая лига, МХЛ-Б, МХЛ-А, ВХЛ, и когда ты там проявишь себя, тебя заметят.

Олимпиады разрушают НХЛ

Тем временем комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сделал несколько громких заявлений.

Так, НХЛ планирует провести четыре игры регулярного чемпионата в Европе.

Две из них пройдут в Чехии. Там сразятся "Бостон" и "Нэшвилл". А еще два матча будут проходить в Финляндии. Там сыграют "Колорадо" и "Коламбус".

Будут проведены и выставочные матчи. "Нэшвилл" сыграет с немецким "Мангеймом", а "Бостон" - с швейцарским "Берном".

Кроме того, функционер считает, что зимние Олимпиады негативно влияют на регулярный сезон НХЛ.

"Знаю, что многие игроки хотели бы поучаствовать в Олимпиадах. Разумеется, есть хоккеисты, которые не поедут на Игры, но порадуются отпуску посреди сезона. Но что касается моей позиции, мы пришли к тому, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для сезона НХЛ. Вы поймите, что Международный олимпийский комитет даже не даст нам возможности продвигать турнир. Притом что в нем будут участвовать наши игроки и нам для этого придется прерывать сезон. Это очень тяжелый вопрос, который мы продолжаем обсуждать с профсоюзом игроков НХЛ, Международной федерацией хоккея и Рене Фазелем. Но мне по-прежнему нечего сказать на этот счет", - заявил Беттмэн в интервью Sport24.

Напомним, что следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.