Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Японию в сентябре упал почти на треть к тому же периоду прошлого года. По данным минфина Японии, закупки составили только 403 тысячи тонн, это минимум с ноября 2017 года. При этом Япония частично заменила российский СПГ австралийским, который уже составляет до половины общего закупленного страной газа (2,93 млн тонн из 6,4 млн тонн в сентябре).

У рынка сжиженного газа свои особенности. И одна из них в том, что большей частью он формируется не на долгосрочных контрактах, как трубопроводный газ, а на спотовых (быстрых) сделках, когда главную роль играет не страна происхождения продукта, а цена и скорость доставки. Подтверждением этого является, например, тот факт, что сжиженный газ с "Арктик СПГ 2" (самый крупный проект из задуманных "Новатэк" мощностью 19,8 млн тонн в год) планируется продавать именно на спотовом рынке. А первая партия газа с "Ямал СПГ", купленная вроде как Китаем, в результате оказалась отправлена уже китайским владельцем в Великобританию и США.

Можно предположить два варианта причин падения импорта СПГ в Японию. Первый, что российские производители сжиженного газа предпочли продать свой продукт другому покупателю. Второй, что для Японии российское предложение оказалось менее выгодно, чем у других поставщиков. В обоих случаях никакой трагедии для отечественной отрасли СПГ или японских потребителей не произошло. Мировой рынок сжиженного газа растет и, по прогнозам всех без исключения специалистов, продолжит рост, вплоть до 2040 года.

Снижение экспорта российского СПГ в Японию - тенденция, наметившаяся еще в прошлом году, по итогам которого годовой объем поставок упал на 6% по сравнению с 2017 годом (6,82 млн тонн против 7,26 млн тонн). Связано это было в первую очередь с увеличением отгрузок отечественного СПГ в Китай, Южную Корею и Тайвань. Причем поставки СПГ в Китай выросли более чем в два раза с 0,44 млн тонн в 2017 году до 1,15 млн тонн в 2018 году. Кроме того, появились новые покупатели в регионе - Индия, Пакистан и Таиланд.

"Вероятно, речь идет о перенаправлении газа на другие рынки, - отметил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Причем это делали сами японские покупатели, так как большая часть сахалинского СПГ законтрактована на долгосрочной основе. Еще один фактор - китайские пошлины на американский СПГ, что вынуждает делать больше свопов в регионе с целью перенаправления американского газа на другие рынки. Соответственно, часть сахалинского СПГ могло уйти в Китай. Ну и наконец, 30% звучит громко, но по факту речь идет всего о двух партиях СПГ. А это совсем небольшой объем".

Пока сохраняется положительная динамика расширения мирового рынка сжиженного газа, главный показатель, на который сейчас следует обращать внимание, - рост производства СПГ в стране. В России с 2017 года запущены "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн тонн в год, среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк СПГ" мощностью 0,66 млн тонн в год, ожидается пуск четвертой линии "Ямал СПГ" - 0,9 млн тонн в год и "СПГ Портовая" - 1,5 млн тонн в год. Если учитывать все запланированные отечественными компаниями СПГ проекты, до 2026 года производство сжиженного газа должно вырасти более чем в два раза и превысить 75 млн тонн в год.