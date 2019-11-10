Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо

В южнокорейском Чхончжу сегодня завершился чемпионат мира по самбо.

В итоговый день состязаний разыгрывались девять комплектов наград, из которых российскую "прописку" получили шесть золотых и две бронзовых медали.

В воскресенья 10 ноября среди россиян звание чемпионов мира по самбо получили шесть человек: Татьяна Казенюк (женщины, весовая категория до 56 кг), Марина Мохнаткина (женщины, до 68 кг), Арам Григорян (мужчины, до 82 кг), Родион Асканаков (мужчины, боевое самбо, до 52 кг), Степан Кобенов (мужчины, боевое самбо, до 68 кг), Магомед Магомедов (мужчины, боевое самбо, до 90 кг). Кроме того, Мария Шекерова (женщины, свыше 80 кг) и Андрей Волков (мужчины, свыше 100 кг) добавили по "бронзе" в общую копилку.

Общий результат сборной РФ на этом чемпионате мира - 20 золотых, одна серебряная и четыре бронзовых награды.