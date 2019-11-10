Новости

Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий 17:13
В Москве сразятся мастера скейтбординга 16:53
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 16:36
Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо 16:17
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 16:05
Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции 16:03
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз 16:03
МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией 15:58
Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог 15:55
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе 15:52
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников 15:41
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 15:32
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура 15:29
Какие модели покинули авторынок Европы 15:22
В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова 15:20
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации 15:13
За двое суток продано более 10 тысяч билетов на поезда в Крым 15:04
На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51 15:03
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса 14:43
В Хакасии нашли тело пропавшего при сходе лавины туриста 14:37
Родители убитой аспирантки прилетели в Петербург на опознание 14:36
Рейс Челябинск - Сочи сел в Самаре из-за курящей пассажирки 14:21
В Ростове мужчина остался жив, упав с моста на провода 14:20
В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели рабочего в траншее 14:12
Много ли в Lada Granta Cross за 620 000 рублей от кроссовера 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 16:17
Рубрика: Спорт

Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо

Текст: Олег Кирьянов (Чхончжу)

В южнокорейском Чхончжу сегодня завершился чемпионат мира по самбо.

Соперник Тимофея Цзю умер после удара по корпусу в спарринге

В итоговый день состязаний разыгрывались девять комплектов наград, из которых российскую "прописку" получили шесть золотых и две бронзовых медали.

В воскресенья 10 ноября среди россиян звание чемпионов мира по самбо получили шесть человек: Татьяна Казенюк (женщины, весовая категория до 56 кг), Марина Мохнаткина (женщины, до 68 кг), Арам Григорян (мужчины, до 82 кг), Родион Асканаков (мужчины, боевое самбо, до 52 кг), Степан Кобенов (мужчины, боевое самбо, до 68 кг), Магомед Магомедов (мужчины, боевое самбо, до 90 кг). Кроме того, Мария Шекерова (женщины, свыше 80 кг) и Андрей Волков (мужчины, свыше 100 кг) добавили по "бронзе" в общую копилку.

Общий результат сборной РФ на этом чемпионате мира - 20 золотых, одна серебряная и четыре бронзовых награды.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском
Песков рассказал про график Путина на БРИКС
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников