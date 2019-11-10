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10.11.2019 20:45
Рубрика: Общество

Российский миллиардер Фархад Ахмедов достраивает на своей родине, в Гейчае, "маленькую Италию"

Текст: Игорь Дашков
Нынешний "Праздник граната" в азербайджанском Гейчае был, пожалуй, самым масштабным и торжественным - такого наплыва гостей, приехавших сюда практически со всего света, здесь еще не видели. Оно и понятно, предприятие AzNar, инициатор и главный спонсор ставшего традиционным и одним из самых крупных праздников в республике отмечает в этом году свое 50-летие.

Открылись празднования турниром по футболу, который стал настоящим событием для местных жителей и гостей города. Дело в том, что футбол в Гейчае - давняя традиция, накрепко связанная и "Праздником граната", и днем основания предприятия завода AzNar.

Владелец предприятия, российский экс-сенатор и миллиардер Фархад Ахмедов, уже много лет вкладывает средства не только в развитие производственных мощностей, но в улучшение инфраструктуры города и района. В частности, был полностью реконструирован стадион, на котором, собственно, играли футболисты и открывался фестиваль. Искусственный газон здесь заменили на натуральный, были обустроены две мини-футбольные площадки, отвечающие стандартам FIFA. И это в районном центре! Были открыты также площадки для волейбола и баскетбола, тренажерные залы, новые раздевалки, а также современное здание для судейского состава.

Кроме того, на стадионе установили большой монитор, а вокруг всего спорткомплекса высадили аллеи деревьев. Появились также новое кафе, красивое общественное здание в виде мансарды. Была заново отстроена трибуна стадиона для почетных гостей, которые зачастили в Гейчай в последнее время.

Кстати, о гостях. Посмотреть финальный матч, в котором сошлись победители первого игрового дня - AzNar и AzGranata приехали тысячи болельщиков не только из Гейчая, но и прилегающих районов.

В числе почетных зрителей присутствовали глава района Мехти Салимзаде, Фархад Ахмедов, депутаты Милли Меджлиса Эльман Насиров и Сабир Гаджиев, олимпийский чемпион по борьбе Фарид Мансуров, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли и многочисленные иностранные гости.

Появление последних на локальном, казалось бы, региональном празднике совсем не случайно. Основанный Теймуром Ахмедовым 50 лет тому назад, в 1969 году, завод в 2005 году выкупил его сын, российский экс-сенатор и бизнесмен Фархад Ахмедов. Инвестировав в предприятие свыше 100 миллионов долларов, он создал на месте старого завода современное предприятие, основанное на самых передовых технологиях, отвечающих самым строгим мировым стандартам. В кратчайшие сроки продукция предприятия - натуральный гранатовый сок и другие продукты - заняли свою нишу на мировых рынках и стали завоевывать золотые медали на многих международных выставках. Без преувеличения будет сказать, что гранатовые плантации Гейчая, с выведенными здесь уникальными сортами, не имеют по качественным характеристикам и вкусовым свойствам аналогов в мире.

Между тем, по словам Фархада Ахмедова, он планирует изменить экономическую структуру отношений в районе от чисто сельскохозяйственных, как это было прежде, с уклоном на экологический туризм. И уже весьма преуспел в этом! Совсем недавно здесь открылись четырехзвездочная гостиница, которая может дать фору и пятизвездочной, и куда не стыдно пригласить крупных потенциальных инвесторов, а также великолепный Дворец молодежи, в котором при случае можно с успехом провести даже концерт мировых знаменитостей. Тысячи туристов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья приезжают сюда поесть фруктов, подышать целебным воздухом, насладиться видами пейзажей, которые уж точно не уступают итальянским, а, возможно, и превосходят своим разнообразием.

Намерения Ахмедова сделать из Гейчайского района "маленькую Италию" в Азербайджане приобретают уже вполне реальные очертания. Местные жители, вдохновленные поддержкой своего знаменитого земляка, охотно принимают преобразования и участвуют в них. И не случайно  команда AzNar выиграла в финале "Кубка граната" 1:0! Это не было запланированной "победой хозяев" - победили в этом матче все.

Даже погода была благосклонна к организаторам фестиваля - несмотря на неблагоприятный предварительный прогноз, все дни, пока в Гейчае продолжались праздничные мероприятия, вместо ноябрьского дождя светило солнце.

Гости с удовольствием пили чай и гранатовое вино, которым их угощали на улицах праздничного городка, разливая из больших самоваров и фирменных бочек и бутылок, покупали знаменитые сорта граната, включая самые редкие, и наслаждались красивейшими видами, которыми так славится Гейчайский район Азербайджана.

Общество
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