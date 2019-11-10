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10.11.2019 21:59
Рубрика: Спорт

Сборная России по хоккею стала третьей на Кубке Карьяла

Текст: Максим Домчев
Сборная России под руководством Алексея Кудашова заняла третье место на Кубке Карьяла. Победили чешские хоккеисты, второй результат у Финляндии.

В воскресенье двумя матчами завершился первый этап Евротура Кубок Карьяла. Сборная России, как уже сообщала "РГ", уступила Чехии - 0:3. В другом матче Финляндия обыграла Швецию - 2:1.

По итогам турнира победа досталась команде Чехии, набравшей 8 очков. На один балл меньше у Финляндии. Сборная России стала третьей - 2 очка. Хуже россиян выступили только шведы - 1 очко.

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги выступления команды.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла

"Итоги турнира? Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал", - приводит слова Кудашова пресс-служба ФХР.

Следующий этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет в Москве с 12 по 15 декабря.

Спорт Хоккей Евротур Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею
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