Сборная России по хоккею стала третьей на Кубке Карьяла

Сборная России под руководством Алексея Кудашова заняла третье место на Кубке Карьяла. Победили чешские хоккеисты, второй результат у Финляндии.

В воскресенье двумя матчами завершился первый этап Евротура Кубок Карьяла. Сборная России, как уже сообщала "РГ", уступила Чехии - 0:3. В другом матче Финляндия обыграла Швецию - 2:1.

По итогам турнира победа досталась команде Чехии, набравшей 8 очков. На один балл меньше у Финляндии. Сборная России стала третьей - 2 очка. Хуже россиян выступили только шведы - 1 очко.

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги выступления команды.

"Итоги турнира? Есть положительные и отрицательные моменты. Мы отсматривали всех кандидатов, игроки набирались международного опыта и поняли, на какие моменты нужно обращать внимание. Кто-то порадовал, кто-то выпадал", - приводит слова Кудашова пресс-служба ФХР.

Следующий этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет в Москве с 12 по 15 декабря.