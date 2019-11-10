Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею уступила Чехии на Кубке Карьяла - 0:3. Этот результат гарантировал чехам победу в турнире.

На третий матч турнира тренерский штаб сорной России немного изменил состав. Место в воротах занял Самонов, не попали в состав защитники Дыбленко и Черепанов, также форварды Макеев и получивший травму Жафяров.

В первом периоде ошибка российской команды стоила пропущенной шайбы. Чехи вышли три в два и четко разыграли комбинацию, точку в которой поставил Коварж. После перерыва перевес был на стороне российской команды, однако шайба упорно не хотела идти в ворота соперника.

Развязка в матче наступила в середине третьей 20-минутки. Играя в меньшинстве хоккеисты российской команды устроили у своих ворот кучу малу, и судья отправился смотреть видео. После чего зафиксировал взятие ворот. Защитник российской команды в площади ворот, по мнению судьи, подвинул шайбу рукой.

Получив численное преимущество, россияне были близки к тому, чтобы забить, но пропустили в пустые ворота после броска Нестрашила. Чехия завоевала главный приз турнира, а россияне в лучшем случае останутся третьими, набрав в трех играх всего два очка.