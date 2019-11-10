Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате мира по самбо

В воскресенье, 10 ноября, в южнокорейском городе Чхончжу завершился 43-й чемпионат мира по самбо, который уверенно выиграла российская сборная, завоевав два десятка золотых наград. Всего же на этом ЧМ разыгрывалось 27 комплектов медалей - по девять в мужском, женском разрядах и боевом самбо.

Превосходство российских спортсменов стало очевидно с самого начала соревнований, которые стартовали в Чхончжу в пятницу, 8 ноября, что в итоге нашло отражение как в судейских протоколах, так и в командных зачетах. В первый и второй день сборная РФ взяла по семь золотых наград, а в воскресенье добавила в копилку еще шесть медалей высшей пробы. Официальный итог российской команды на этом ЧМ - 20 золотых, одна серебряная и четыре бронзовых награды. У ближайших конкурентов в лице монголов и украинцев - по два "золота" и несколько серебряных и бронзовых медалей.

Если говорить про итоговый день состязаний, то среди россиян звание чемпионов мира получили шесть человек: Татьяна Казенюк (женщины, весовая категория до 56 кг), Марина Мохнаткина (женщины, до 68 кг), Арам Григорян (мужчины, до 82 кг), Родион Асканаков (мужчины, боевое самбо, до 52 кг), Степан Кобенов (мужчины, боевое самбо, до 68 кг), Магомед Магомедов (мужчины, боевое самбо, до 90 кг). Кроме того, Мария Шекерова (женщины, свыше 80 кг) и Андрей Волков (мужчины, свыше 100 кг) добавили по "бронзе" в общую копилку.

Нынешний чемпионат мира по самбо оказался самым представительным за всю историю. В нем приняли участие около тысячи атлетов из 85 стран мира (по данным некоторых корейских СМИ, в ЧМ участвовали 1500 атлетов из 105 стран).

Состязание было интересно в том числе и тем, что его принимал у себя относительный новичок - Южная Корея. В этой стране первый официальный самбист и федерация самбо появились лишь 16 лет назад, а ЧМ по самбо проходил впервые. В Корее про этот вид единоборства знают далеко не все, но прекрасно помнят Федора Емельяненко, который пользовался здесь огромной популярностью и во многом благодаря ему некоторые корейцы выучили слово "самбо".

Впрочем, стоит признать, что местным энтузиастам во главе с президентом Федерации самбо Республики Корея Мун Чжон Гымом удалось сделать многое. В настоящий момент официально зарегистрировано около полутысячи корейских самбистов, и атлеты Страны утренней свежести уже стали добиваться неплохих результатов. Вот и на этом чемпионате мира они смогли завоевать медаль - "бронзу". Этого успеха у мужчин в весовой категории до 52 кг добился Син Чжэ Ён.

Нынешний чемпионат мира корейцам удалось провести весьма качественно. Комментируя общую организацию мероприятия, руководитель пресс-службы Международной федерации самбо (ФИАС) Антон Орлов в беседе с корреспондентом "Российской газеты" дал положительную оценку организаторам: "Мы довольны как нас приняли, разместили, как в целом прошел этот чемпионат мира. Отдельно хочется отметить работу спонсоров. Победители и призеры получают солидные призовые, что является дополнительным стимулом атлетам. Надеемся, что этот чемпионат мира послужит делу популяризации борьбы самбо в мире".

Кстати, говоря о популяризации самбо в мире, накануне открытия чемпионата мира там же в Чхончжу прошел и Конгресс Международной федерации самбо (ФИАС), в ходе которого мировая семья самбистов пополнилась еще семью странами - Бахрейн, Бангладеш, Макао, Гонконг, Кот-Д"Ивуар, Ангола и Мали. Кроме того, Австралия и Новая Зеландия получили статус кандидатов в члены ФИАС.

В своей речи на Конгрессе президент ФИАС Василий Шестаков напомнил про недавнее достижение самбо по части получения международного признания и обрисовал ближайшую важнейшую задачу. "Пожалуй, самым знаменательным событием, произошедшим с момента проведения прошлогоднего конгресса, стало временное признание Международной федерации самбо Международным олимпийским комитетом… Это отражает то, что ФИАС следует ценностям Олимпийской хартии", - сказал глава Международной федерации самбо. Он добавил, что "следующий шаг - получение постоянного признания МОК и затем - включение в программу Олимпийских игр".