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10.11.2019 08:24
Рубрика: В мире

Снегопад парализовал жизнь в канадском Эдмонтоне

Фото: REUTERS/Dan Riedlhuber Фото: REUTERS/Dan Riedlhuber
Фото: REUTERS/Dan Riedlhuber

Более 170 аварий зафиксированы в канадском Эдмонтоне после первого в этом сезоне снегопада.

Непогода оставила без света почти миллион домов в Канаде

В результате ДТП не менее 13 человек получили различные травмы. Всего за одну ночь в мегаполисе выпало около 20 сантиметров снега. Осадки все еще продолжаются, сообщает телеканал Global News.

На улицах работают около 600 единиц техники, заявили власти. Они пообещали в случае ухудшения ситуация привлекать к очистке дорог частников. Город Эдмонтон - столица штата Альберта, находящегося в центральной части Канады.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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