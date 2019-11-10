Снегопад парализовал жизнь в канадском Эдмонтоне

Более 170 аварий зафиксированы в канадском Эдмонтоне после первого в этом сезоне снегопада.

В результате ДТП не менее 13 человек получили различные травмы. Всего за одну ночь в мегаполисе выпало около 20 сантиметров снега. Осадки все еще продолжаются, сообщает телеканал Global News.

На улицах работают около 600 единиц техники, заявили власти. Они пообещали в случае ухудшения ситуация привлекать к очистке дорог частников. Город Эдмонтон - столица штата Альберта, находящегося в центральной части Канады.