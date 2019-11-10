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10.11.2019 11:51
Рубрика: Спорт

"Спартак" не поедет в США на предсезонный турнир из-за проблем с визами

Текст: Максим Домчев

Московский "Спартак" намерен отказаться от участия в турнире Florida Cup, который состоится в январе.

Фото: Сергей Севостьянов / ТАСС
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Ранее сообщалось о том, что красно-белые с 15 по 18 января 2020 года сыграют в США, где соперниками российского клуба должны были стать бразильские "Коринтианс" и "Палмейрас", а также "Атлетико Насьональ" из Колумбии.

В воскресенье стало известно, что "Спартак" будет вынужден отказаться от этой поездки.

"К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира", - сказал владелец "Спартака" Леонид Федун ТАСС.

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