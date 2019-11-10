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10.11.2019 21:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" на подъеме

"Красно-белые" одолели "Крылья Советов", одержав победу в домашнем матче впервые с августа
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
В воскресенье завершился 16-й тур Российской премьер-лиги, последний перед почти двухнедельной паузой на матчи сборных. Центральный, он же заключительный матч тура состоялся в Москве, где встречались команды из пятерки лидеров: "Локомотив" и "Краснодар". Результат этой игры стал известен уже поздно вечером.
Спартаковцы оставили на "сухом пайке" лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева (в центре). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Спартаковцы оставили на "сухом пайке" лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева (в центре). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Спартаковцы оставили на "сухом пайке" лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева (в центре). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Терять очки не рекомендовалось и тем и другим, с учетом того, что питерский "Зенит", возглавляющий турнирную таблицу, выгрыз тяжелую победу в Туле у местного "Арсенала" - 1:0 и набрал 36 баллов. У "Локо", напомним, перед туром было 30 очков, у "Краснодара" - 29.

А вот "Ростов", деливший перед туром вторую строчку с "железнодорожниками", забуксовал. Команда Валерия Карпина неожиданно уступила на своем поле "Тамбову" - 1:2 и отстала от "Зенита" на шесть очков. С учетом кубкового матча со "Спартаком" ростовчане не могут добиться победы уже на протяжении трех игр.

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Наконец, ЦСКА, замыкавший пятерку сильнейших, в воскресенье гостевал у "Сочи". Встреча закончилась уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Впрочем, внимания нынче заслуживают не только разборки в топ-5 отечественного чемпионата. Пожалуй, не меньший интерес вызывают, к примеру, приключения московского "Спартака", который из-за затяжного кризиса был отброшен в середину турнирной таблицы и теперь пытается нагнать лидеров.

Помогает "красно-белым" в этом немецкий наставник Доменико Тедеско. И делает это небезуспешно. В субботу москвичи одержали уже третью победу в пяти последних матчах, одолев на своем поле самарские "Крылья Советов" - 2:0.

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Рулевой "красно-белых", потративший несколько игр на эксперименты, кажется, определился со схемой. Ключевые ее моменты: игра в три защитника, Роман Зобнин на фланге, Зелимхан Бакаев - под нападающими. Перевод Бакаева с правого фланга в центр выглядит пока что главной находкой Тедеско. В матче с "Крыльями" 23-летний полузащитник отметился забитым мячом и результативной передачей, а всего в двух последних матчах Зелимхан по системе гол+пас набрал 5 (1+4) очков. Чем не новый лидер команды.

Сам Бакаев, конечно, отнекивается: "Нельзя делать выводы так быстро. Нужно каждую игру, год за годом доказывать". А вот Тедеско важность своего подопечного признает. Хотя "Бакаеву иногда не хватает терпения, он немного торопится с принятием решений". Так или иначе, но на фоне удачной игры спартаковского воспитанника как-то даже подзабылось, что в обойме "красно-белых" есть еще Андре Шюррле, который долго болел, а теперь набирает форму. В матче с "Крыльями" немец, кстати, вышел на поле на 15 минут.

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Но это все нюансы. Для болельщиков важнее, что "Спартак" добился первой домашней победы, начиная с 19 августа, когда в родных стенах был обыгран ЦСКА. Если москвичи будут продолжать в том же ключе, то на желтые карточки, которые Тедеско получает практически в каждом матче за эмоции, никто не будет обращать внимания.

Добавим, что вот уже в четвертом матче не смог забить, являющийся одним из лидеров гонки бомбардиров. Правда, его главный конкурент из "Ростова" Элдор Шомуродов тоже молчит. У обоих все так же по 10 голов, и пока им этого хватает, чтобы удерживать первенство в снайперском споре.

Поступательное движение наблюдается и у другого амбициозного неудачника первого круга, столичного "Динамо". "Бело-голубые" не проигрывают уже четыре матча, причем в соперниках у москвичей были и "Краснодар", и ЦСКА. Логично, что руководство клуба решило утвердить в должности главного тренера Кирилла Новикова, который после отставки Дмитрия Хохлова исполнял обязанности рулевого.

А в этом туре "Динамо" на выезде одолело "Рубин" - 1:0. Событие уникальное само по себе. Ведь в предыдущий раз "бело-голубые" увозили победу из Казани в далеком 2006 году.

Статистика

"Ахмат" - "Урал" - 0:0.

"Рубин" - "Динамо" - 0:1.

Гол: Шиманьски, 23.

"Ростов" - "Тамбов" - 1:2.

Голы: Сигурдарсон, 7 - Мелкадзе, 53; Обухов, 70.

"Спартак" - "Крылья Советов" - 2:0.

"Оренбург" - "Уфа" - 0:0.

"Арсенал" - "Зенит" - 0:1.

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