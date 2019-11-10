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Рубрика: В мире

Стали известны предварительные результаты выборов в Испании

Текст: Константин Волков

В Испании 10 ноября прошли внеочередные парламентские выборы, инициированные с целью наконец сформировать правительство. Однако первые результаты экзит-поллов показывают, что ситуация осталась прежней, если не стала хуже.

В Испании прошли четвертые выборы в парламент за последние четыре года

Социалисты PSOE (партия премьер-министра Испании Педро Санчеса) получают примерно 114-119 мест. Даже если у них получится объединиться с левой Unidas Podemos (чего социалисты до сих пор не хотели делать, рассчитывая на собственные силы) и с недавно созданной зеленой экосоциалистической Mas pais, то вместе они получат лишь порядка 156 мест в парламенте. Их противники, ультраправая Vox, консервативная Partido Popular, правоцентристская Ciudadanos и еще две небольших консервативных партии, CC и NaSuma, получают в сумме порядка 168 мест. Между тем для получения права формировать правительство надо набрать минимум 176 мест.

То есть социалисты набрали еще меньше мест, чем на выборах в апреле, при этом ультраправые из VOX резко выросли и стали третьей силой. Однако ни одна из фракций, похоже, не сможет получить большинства без поддержки прокаталонских партий, таких как ERC и JxCat, которые получили считанные места, однако теперь их значимость резко возросла, что создает простор для различных торгов, манипуляций и договоренностей.

В мире Европа Испания
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