Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института, академик РАН:

- Московский авиационный институт заинтересован, чтобы его студенты хорошо владели современными экономическими инструментами, понимали, что такое проектирование под заданную стоимость, знали модели продвижения продукта на рынке, поэтому я очень рад, что наш вуз традиционно является площадкой диктанта и среди наших студентов есть его отличники.

Олег Смолин, член президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке:

- Повышение экономической грамотности - тема, актуальная для всех слоев населения России. В стране очень низкий уровень понимания рынка финансовых услуг. Частными инвесторами является всего 1% россиян, потому что люди плохо понимают, во что можно инвестировать сравнительно небольшие деньги. Уверен, такие акции, как Всероссийский экономический диктант, будут способствовать движению россиян к экономической грамотности.

Маргарита Ратникова, вице-президент, директор Вольного экономического общества России:

- Быть экономически грамотным - необходимость в современных реалиях. Знания про базовые финансовые продукты и основы финансовой безопасности - элементы нашей повседневной жизни. Мы решили в этом году включить в диктант вопросы на основы грамотности при использовании финансовых инструментов. В России нелучшая ситуация с экономической грамотностью. Согласно исследованию компании Standard & Poor s лишь 38% россиян оказались экономически грамотны. Меньше, чем в Зимбабве или Монголии! Очень надеемся, что акция Всероссийский экономический диктант внесет свой вклад в повышение этого показателя.

Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при правительстве РФ:

- Для молодежи это в первую очередь нужные и новые знания, участники тщательно готовились к диктанту, изучали основы экономики. Быть может, кто-то из ребят даже проникся предметом и будет продолжать им заниматься углубленно.

Повышение экономической грамотности - тема, актуальная для всех слоев населения России. В стране очень низкий уровень понимания рынка финансовых услуг. Частными инвесторами являются всего один процент россиян

А для нашего университета диктант весьма важное событие, ведь в нем участвовало более 500 школьников. Мы надеемся, что многие из них потом станут нашими абитуриентами, придут к нам учиться. Я, кстати, смотрел на этих учеников, у них очень заинтересованный взгляд. Они прогулялись по университету, заглянули на некоторые наши кафедры, надеюсь, что диктант привлечет в вуз талантливых ребят.

Артур Волович, ГБОУ города Москвы "Школа N 1950", 10 класс:

- Скорее всего, я смог верно выполнить более чем половину заданий экономического диктанта. Диктант, на мой взгляд, был не особенно трудным - мы получили вопросы, на которые все граждане должны знать ответы. После диктанта мне очень захотелось почитать дополнительную литературу на такую тему, как валюта: в вопросах диктанта нам встретилось довольно много терминов, которые оказались незнакомы. И уже сейчас я знаю об этой теме намного больше. Обязательно буду участвовать в диктанте в следующем году.

Луиза Грабовская, факультет политологии, Финансовый университет при правительстве РФ, третий курс:

- Вопросы были достаточно интересными, хотя и сложными в некоторой мере. Но так как я уже не на первом курсе и даже не на втором, а на третьем, то разнообразные финансовые предметы у нас уже изучены, и часть вопросов оказалась для меня довольно легкой. Но были и эпизоды, когда я почувствовала, что не очень хорошо ориентируюсь в некоторых сферах. Разумеется, теперь испытываю желание эти сферы "подтянуть". Я обязательно хотела бы поучаствовать в следующем диктанте.

Роман Гаврилов, Лицей Финансового университета при правительстве РФ:

- Участвовать в экономическом диктанте было очень сложно, потому что по представленной информации я вообще мало что знал - многие из тех тем, в рамках которых были заданы вопросы, мы еще не затрагивали в процессе обучения. Довольно много затруднений вызвали, в частности, задания по истории.

Бинсион Ифраимов, финансово-экономический факультет, Финансовый университет, второй курс:

- После диктанта мне захотелось подробнее ознакомиться с историческими аспектами развития экономики и финансов. Что касается остального, то многое я уже изучал сам и значительную часть нужных знаний смогу получить в университете. Если не будет временных накладок, я с радостью поучаствовал бы в следующем экономическом диктанте.