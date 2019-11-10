Украинский самолет загорелся в Шарм-эш-Шейхе

В аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх загорелся украинский самолет. Инцидент произошел во время посадки. После приземления из-за утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья.

"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб удалось предотвратить распространение огня на другие части самолета", - говорится в сообщении Министерства гражданской авиации Египта. Пассажиров эвакуировали. Никто не пострадал.

Самолет принадлежит компании SkyUp Airlines.