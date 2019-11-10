В Австралии найден мертвым россиянин, подозреваемый в убийстве застройщика

Австралийская полиция утром 10 ноября обнаружила в парке Тарен-Пойнт на юге Сиднея тело мужчины.

В настоящее время проходит опознание, но предполагается, что это - 49-летний Владимир Кондаков, подозреваемый в нападении с ножом на известного австралийского застройщика 76-летнего Альберта Метледжа и его сына. В результате нападения отец скончался на месте, а Метледж-младший находится в реанимации. Об этом сообщает австралийский новостной портал ABC.net.

Убийство произошло на прошлой неделе. С тех пор подозреваемый был объявлен в розыск, при участии кинологов с собаками, спецподразделений полиции и наблюдения с воздуха.

Обстоятельства смерти россиянина пока выясняются, однако полиция уже заявила, что на первый взгляд ничего подозрительного найдено не было.

Ссора Кондакова и застройщика произошла на строительной площадке по невыясненным до конца причинам. Проходила информация, что россиянин работал на стройке по временному договору, и при этом не имел постоянного адреса проживания в Австралии.