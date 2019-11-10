В Донецком художественном музее показали картины Зинаиды Серебряковой

В Донецком республиканском художественном музее открылась выставка "Династия Бенуа-Лансере-Серебряковых. Два века в искусстве", приуроченная к 135-летию со дня рождения Зинаиды Серебряковоfhn

"Портрет Е.К. Лансере", написанный Серебряковой в 1911 году, считается "визитной карточкой" музея, основанного в Донецке накануне Великой Отечественной войны. Вполне логично, что музей подготовил выставку к юбилейной дате. Кроме пяти работ Серебряковой, входящих в собрание музея ("Яблоки на ветках", "Обнаженная", "Марокко. Фигуры в дверях", "Натюрморт с яблоками и круглым хлебом"), представлены также работы ее брата Евгения Лансере, и дядюшек Александра Бенуа и Альберта Бенуа. Таким образом, на выставке, которая продлится до конца года, можно увидеть произведения двух поколений знаменитого художественного клана.

Справка "РГ"

Донецкий художественный музей основан в 1939 году в Сталино (ныне - Донецк), пережил разграбление в период немецкой оккупации Донбасса и второе рождение в 1960-е годы. В музейном собрании - живопись и графика Репина, Шишкина, Саврасова, Васнецова, Сурикова, Кустодиева, Айвазовского.