В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Климатическая зима наступит только с середины декабря. Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Он длится с середины октября до 15-20 декабря. "И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода. Такие сезоны мы называем естественными синоптическими сезонами. Мы пока находимся в предзимье с очень переменчивой погодой", - пояснил Вильфанд.

Следующая неделя в центральных регионах России будет теплее нормы. Зиму в Гидрометцентре также ожидают в целом по России не холодной. Ноябрь будет очень теплым на азиатской территории страны, на всей остальной территории температура будет в пределах нормы. В декабре столбик термометра поднимется выше нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. Ниже нормы - на Дальнем Востоке и в Новосибирске.

В январе холодно может быть на севере и северо-западе, а теплее нормы - на севере Якутии. На остальной территории - в пределах нормы. В центре России холоднее обычного может оказаться февраль. Также температуры в феврале могут оказаться ниже среднемесячных на большей части Северо-Западного округа. Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в феврале в республиках Северо-Кавказского округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа.