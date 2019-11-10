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10.11.2019 18:06
Рубрика: Экономика

Посредник в теле

В интернете появится единый поставщик ТВ
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
На бурно растущем рынке видеоконтента появятся четкие правила трансляции телепрограмм и фильмов. Создание единого оператора, который будет распространять в интернете контент 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов, выходит на финишную прямую. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал рассмотреть их в первом чтении 12 ноября.
Развитие технологий заметно изменило и само телевидение, и телезрителей. Фото: Александр Корольков/РГ Развитие технологий заметно изменило и само телевидение, и телезрителей. Фото: Александр Корольков/РГ
Развитие технологий заметно изменило и само телевидение, и телезрителей. Фото: Александр Корольков/РГ

Предполагается, что единый поставщик (в законопроекте он именуется уполномоченной организацией) станет посредником по доставке контента телеканалов сторонним видеосервисам, которые дают пользователям возможность смотреть телевидение через интернет на любых устройствах, включая смартфоны и планшеты. В числе таких платформ - ivi, Megogo, Okko, Мегафон-ТВ.

Фото: Pixabay
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Уполномоченную организацию будет выбирать Рос­комнадзор. По замыслу авторов законопроекта - главы комитета по информационной политике Леонида Левина и его первого заместителя Сергея Боярского - вещатели, взаимодействуя с единым поставщиком, смогут контролировать процесс распространения телеканалов в интернете и препятствовать любым попыткам третьих лиц вносить какие-либо изменения в видеоконтент. Видеосервисы под угрозой блокировки не смогут распространять контент телеканалов в обход "единого окна". Они также обязаны будут использовать программное обеспечение - плеер единого поставщика контента.

Уполномоченная организация должна иметь договоры с вещателями не менее чем двух третей телеканалов первого и второго мультиплексов (В них входят Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ"). Ей также должно принадлежать право использования программного обеспечения в объеме, необходимом для реализации возложенных на нее полномочий. Наконец, она обязана соблюдать ограничения по участию и контролю со стороны иностранного капитала.

За просмотр видеоконтента в интернете платят 27% российских зрителей, еще два года назад их было всего 12%

По мнению депутатов профильного комитета, в законопроекте недостаточно четко прописано, сколько поставщиков видеоконтента будет создано в России. Устранить этот недочет, а также более четко прописать критерии отбора таких организаций (если их все-таки может быть несколько), законодатели рекомендовали при доработке поправок.

Участники рынка полагают, что поставщиков ТВ-контента должно быть несколько.

"Нам кажется правильным наличие нескольких уполномоченных организаций, осуществляющих доступ к данному контенту, включая самих вещателей. При этом мы выступаем за единое информационное пространство и за доступность эфира первого и второго мультиплекса в неизменном виде во всех средах распространения контента, включая интернет", - сообщил "РГ" представитель "Мегафона".

Фото: Twitter / Roscomnadzor
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В МТС настаивают на исключении монополии уполномоченной организации и на закреплении возможности владельцев Интернет-сервисов работать напрямую с вещателями. В компании полагают, что необходимо исключить и возможность использования единственного плеера, так как это приведет к отставанию технологий для телесмотрения.

В "ВымпелКоме" (бренд "Билайн") не поддерживают законопроект, считая, что в текущем виде он не решит проблему обеспечения единого информационного пространства. "Тем более, что этот вопрос решен в другом законе, в соответствии с которым операторы обязаны транслировать два мультиплекса во всех средах, что операторы и делают", - отметили в компании.

Ранее отрицательные отзывы на поправки направили Ассоциация кабельного телевидения России и Ассоциация региональных операторов связи "Ростелесеть".

Легальный рынок онлайн-телевидения каждый год прирастает более чем на 30%, рассказал "РГ" гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Это самая впечатляющая динамика из всех сегментов рынка телекоммуникаций. По итогам года он может достигнуть 21,5 миллиарда.

Существует три основных подхода к монетизации видеостриминговых сервисов: доход от рекламных роликов, от подписки пользователей, плату за просмотр конкретного контента. Основной вклад в доходы видеосервисов вносит платная модель, уточняет Кусков.

Согласно исследованию агентства BrandScience, за последние полгода за просмотр видеоконтента в интернете платили только 27% российских зрителей. При этом результаты аналогичного исследования 2017 года говорят о том, что культура платного потребления контента в России развивается: на тот момент доля платящей аудитории составляла 12%.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Юлия Кривошапко
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