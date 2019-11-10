В интернете появится единый поставщик ТВ

Предполагается, что единый поставщик (в законопроекте он именуется уполномоченной организацией) станет посредником по доставке контента телеканалов сторонним видеосервисам, которые дают пользователям возможность смотреть телевидение через интернет на любых устройствах, включая смартфоны и планшеты. В числе таких платформ - ivi, Megogo, Okko, Мегафон-ТВ.
Уполномоченную организацию будет выбирать Роскомнадзор. По замыслу авторов законопроекта - главы комитета по информационной политике Леонида Левина и его первого заместителя Сергея Боярского - вещатели, взаимодействуя с единым поставщиком, смогут контролировать процесс распространения телеканалов в интернете и препятствовать любым попыткам третьих лиц вносить какие-либо изменения в видеоконтент. Видеосервисы под угрозой блокировки не смогут распространять контент телеканалов в обход "единого окна". Они также обязаны будут использовать программное обеспечение - плеер единого поставщика контента.
Уполномоченная организация должна иметь договоры с вещателями не менее чем двух третей телеканалов первого и второго мультиплексов (В них входят Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ"). Ей также должно принадлежать право использования программного обеспечения в объеме, необходимом для реализации возложенных на нее полномочий. Наконец, она обязана соблюдать ограничения по участию и контролю со стороны иностранного капитала.
По мнению депутатов профильного комитета, в законопроекте недостаточно четко прописано, сколько поставщиков видеоконтента будет создано в России. Устранить этот недочет, а также более четко прописать критерии отбора таких организаций (если их все-таки может быть несколько), законодатели рекомендовали при доработке поправок.
Участники рынка полагают, что поставщиков ТВ-контента должно быть несколько.
"Нам кажется правильным наличие нескольких уполномоченных организаций, осуществляющих доступ к данному контенту, включая самих вещателей. При этом мы выступаем за единое информационное пространство и за доступность эфира первого и второго мультиплекса в неизменном виде во всех средах распространения контента, включая интернет", - сообщил "РГ" представитель "Мегафона".
В МТС настаивают на исключении монополии уполномоченной организации и на закреплении возможности владельцев Интернет-сервисов работать напрямую с вещателями. В компании полагают, что необходимо исключить и возможность использования единственного плеера, так как это приведет к отставанию технологий для телесмотрения.
В "ВымпелКоме" (бренд "Билайн") не поддерживают законопроект, считая, что в текущем виде он не решит проблему обеспечения единого информационного пространства. "Тем более, что этот вопрос решен в другом законе, в соответствии с которым операторы обязаны транслировать два мультиплекса во всех средах, что операторы и делают", - отметили в компании.
Ранее отрицательные отзывы на поправки направили Ассоциация кабельного телевидения России и Ассоциация региональных операторов связи "Ростелесеть".
Легальный рынок онлайн-телевидения каждый год прирастает более чем на 30%, рассказал "РГ" гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Это самая впечатляющая динамика из всех сегментов рынка телекоммуникаций. По итогам года он может достигнуть 21,5 миллиарда.
Существует три основных подхода к монетизации видеостриминговых сервисов: доход от рекламных роликов, от подписки пользователей, плату за просмотр конкретного контента. Основной вклад в доходы видеосервисов вносит платная модель, уточняет Кусков.
Согласно исследованию агентства BrandScience, за последние полгода за просмотр видеоконтента в интернете платили только 27% российских зрителей. При этом результаты аналогичного исследования 2017 года говорят о том, что культура платного потребления контента в России развивается: на тот момент доля платящей аудитории составляла 12%.