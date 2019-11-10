На момент подписания номера в печать, предварительные итоги выборов в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) еще не были объявлены. Согласно соцопросам, проведенным накануне, Испанская социалистическая рабочая партия во главе с и.о. премьера Педро Санчесом снова может рассчитывать на простое большинство голосов, которого, впрочем, опять не хватит для формирования однопартийного правительства. А значит, переговоры о коалиции неизбежно пойдут по новому кругу, что чревато патовой ситуацией, отмечают европейские СМИ. Второе место прочат оппозиционной Народной партии - правоцентристы готовятся расширить свое представительство в конгрессе депутатов (нижней палате).
Но главной сенсацией этих выборов обещает стать взлет крайне правой партии "Вокс" (в свое время она откололась от "народников"), которая может стать третьей политической силой в стране, увеличив количество депутатских мандатов с нынешних 24-х чуть ли не в два раза. В то время как социалисты и консерваторы десятилетиями соревновались друг с другом, претендуя на единоличное правление в Испании, на политической арене неожиданно выступили новые силы, оттянувшие на себя значительную часть электората, и с этим теперь невозможно не считаться, отмечают эксперты.
Действительно, последние недели рейтинги "Вокс" стремительно ползли вверх. Как передает Spiegel online, со времен смерти Франко в 1975 году крайне правым силам не удавалось вывести на улицы столько сторонников, как это сделал 43-летний лидер партии Сантьяго Абаскаль, которого даже оппоненты признают ярким харизматиком. Уроженец страны Басков вырос в семье политиков. Еще его дед был мэром при франкистском режиме, а отец состоял в Народной партии и получал угрозы от леворадикальной сепаратистской группировки ЭТА. Отец четверых детей, противник абортов и защитник дикой природы (Абаскаль состоит в Испанском орнитологическом обществе), он умеет говорить хлесткими и отнюдь не политкорректными лозунгами. В частности, Сантьяго обещает соотечественникам новую реконкисту, подразумевая депортацию нелегальных мигрантов с Пиренейского полуострова, а также окончательное решение каталонского вопроса.
Именно кризис в Каталонии, где с октября не прекращаются протесты сторонников независимости, стал одним из главных факторов предвыборной борьбы. Даже социалисту Санчесу, который в принципе выступает за мирный диалог с Барселоной, пришлось повысить градус риторики. На днях он выступил с инициативой ужесточить наказание за организацию не санкционированных центральным правительством референдумов. В свою очередь, "Вокс" безо всяких политесов предлагает покончить с автономией и надеть наручники на главу Каталонии Кима Торру. За несколько дней до выборов на территорию автономного сообщества были брошены дополнительные силы национальной полиции и гражданской гвардии. Центральное правительство опасалось провокаций, поскольку обстановка в регионе оставалась взрывоопасной. В начале ноября демонстранты яростно жгли прямо посреди Барселоны портреты короля Фелипе VI, который вместе с семьей посетил город для вручения престижной премии молодым лауреатам. В то время, как дочь его величества, 14-летняя наследная принцесса Леонор, произносила трогательную речь о любви к Каталонии, в том числе на каталанском языке, толпа снаружи дворца конгрессов громко скандировала антимонархические лозунги, приправленные свистом и жестяным боем кастрюль.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"