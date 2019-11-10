Чем чаще испанцы ходят на выборы, тем туманнее становятся перспективы выхода из затяжного политического кризиса, в который погрузилась страна. В воскресенье по всей Испании снова открылись избирательные участки - уже четвертый раз за последние четыре года. По итогам апрельского голосования победили социалисты, но им так и не удалось создать коалицию. В результате Испания вот уже полгода остается без правительства, способного принять бюджет и успокоить бурлящую Каталонию. Соцопросы показывают, что испанцы элементарно устали от бесконечной череды выборов (нынешние обошлись казне в 136 миллионов евро), что привело к общей апатии и всплеску популярности крайне правых сил.

На момент подписания номера в печать, предварительные итоги выборов в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) еще не были объявлены. Согласно соцопросам, проведенным накануне, Испанская социалистическая рабочая партия во главе с и.о. премьера Педро Санчесом снова может рассчитывать на простое большинство голосов, которого, впрочем, опять не хватит для формирования однопартийного правительства. А значит, переговоры о коалиции неизбежно пойдут по новому кругу, что чревато патовой ситуацией, отмечают европейские СМИ. Второе место прочат оппозиционной Народной партии - правоцентристы готовятся расширить свое представительство в конгрессе депутатов (нижней палате).

Но главной сенсацией этих выборов обещает стать взлет крайне правой партии "Вокс" (в свое время она откололась от "народников"), которая может стать третьей политической силой в стране, увеличив количество депутатских мандатов с нынешних 24-х чуть ли не в два раза. В то время как социалисты и консерваторы десятилетиями соревновались друг с другом, претендуя на единоличное правление в Испании, на политической арене неожиданно выступили новые силы, оттянувшие на себя значительную часть электората, и с этим теперь невозможно не считаться, отмечают эксперты.

Главной сенсацией выборов обещает стать взлет крайне правой партии "Вокс"

Действительно, последние недели рейтинги "Вокс" стремительно ползли вверх. Как передает Spiegel online, со времен смерти Франко в 1975 году крайне правым силам не удавалось вывести на улицы столько сторонников, как это сделал 43-летний лидер партии Сантьяго Абаскаль, которого даже оппоненты признают ярким харизматиком. Уроженец страны Басков вырос в семье политиков. Еще его дед был мэром при франкистском режиме, а отец состоял в Народной партии и получал угрозы от леворадикальной сепаратистской группировки ЭТА. Отец четверых детей, противник абортов и защитник дикой природы (Абаскаль состоит в Испанском орнитологическом обществе), он умеет говорить хлесткими и отнюдь не политкорректными лозунгами. В частности, Сантьяго обещает соотечественникам новую реконкисту, подразумевая депортацию нелегальных мигрантов с Пиренейского полуострова, а также окончательное решение каталонского вопроса.

Именно кризис в Каталонии, где с октября не прекращаются протесты сторонников независимости, стал одним из главных факторов предвыборной борьбы. Даже социалисту Санчесу, который в принципе выступает за мирный диалог с Барселоной, пришлось повысить градус риторики. На днях он выступил с инициативой ужесточить наказание за организацию не санкционированных центральным правительством референдумов. В свою очередь, "Вокс" безо всяких политесов предлагает покончить с автономией и надеть наручники на главу Каталонии Кима Торру. За несколько дней до выборов на территорию автономного сообщества были брошены дополнительные силы национальной полиции и гражданской гвардии. Центральное правительство опасалось провокаций, поскольку обстановка в регионе оставалась взрывоопасной. В начале ноября демонстранты яростно жгли прямо посреди Барселоны портреты короля Фелипе VI, который вместе с семьей посетил город для вручения престижной премии молодым лауреатам. В то время, как дочь его величества, 14-летняя наследная принцесса Леонор, произносила трогательную речь о любви к Каталонии, в том числе на каталанском языке, толпа снаружи дворца конгрессов громко скандировала антимонархические лозунги, приправленные свистом и жестяным боем кастрюль.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"