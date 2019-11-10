В Москве умер клубный промоутер Паша Фейсконтроль

В Москве скоропостижно скончался клубный промоутер Павел Пичугин (Паша Фейсконтроль).

Пост о его смерти в Instagram опубликовал коллега Пичугина, Дмитрий Нагайцев. Данные об обстоятельствах трагедии пока разнятся и все они - неофициальные. Музыкант Дмитрий Ежиков, лично знавший Пичугина, сообщил телеканалу "360", что промоутер почувствовал себя плохо дома и сам вызвал "скорую помощь".

В одном из Telegram-каналов сообщается, что у Пичугина остановилось сердце, и медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Паше Фейсконтролю было 38 лет.