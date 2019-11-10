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Рубрика: Экономика

В "подушке безопасности" страны может измениться состав валют

Текст: Георгий Панин
По версии информационного агентства "Рейтер Россия и СНГ", которое ссылается на неназванные источники, Минфин России намерен со следующего года снижать долю доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российское финансовое ведомство на момент написания этой статьи официально не прокомментировало новость, появившуюся в конце недели. Новость проанализировал аналитик "РГ".

Фото: Pixabay
Ослабнет ли рубль к концу года

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- В статье "Рейтер Россия и СНГ" отмечается, что валютная структура ФНБ будет копировать структуру международных резервов Банка России. Согласимся, что это вполне логично.

Также согласимся с тезисом, что снижение доли долларовых инструментов в суверенных фондах не только России, но и многих других стран мира - в частности, Китая и Саудовской Аравии - это примета времени. При этом, у России гораздо больше причин так поступить. В первую очередь, из-за усиления долларовых санкций, которые заставляют забыть про стабильность "американца" и думать категориями "меньшего из зол".

Фото: iStock
Для рубля впервые за пять лет ноябрь и декабрь станут нетипичными

И, наконец, структуру иностранных ценных бумаг логично создавать пропорционально внешнеэкономической деятельности страны. В результате санкций и дипломатических скандалов доля торговли между Россией и США в последние годы упала ниже 2 процентов в структуре экспорта России (а для США обратный показатель еще ниже).

Отсюда рушится логика наращивания доллара как в международных резервах, так и в различных суверенных фондах. Считаю, что в такой ситуации Минфину нужно мотивировать российских экспортеров заключать больше контрактов в евро и юанях и меньше - в долларах. И полагаю, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе данная тенденция сохранится. И это скорее положительный аспект как для рубля, так и экономики России в целом.

По курсу Китая

В понедельник, 11 ноября, главным событием дня для рубля, при отсутствии каких-либо срочных непредсказуемых новостей, останутся широкие обсуждения вероятности встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином в ноябре, что рынки считают позитивным обстоятельством и знаком "доброй воли" обеих сторон.

И наоборот, по версии Reuters, Пекин тянет время и будет лишь обсуждать возможность такой встречи в декабре, а не назначать конкретные даты. Это якобы должно означать, что переговорный процесс дал трещину с соответствующими последствиями для внешних рынков.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Курс рубля назвали "слишком позитивным"

Если этот прогноз Reuters подтвердится, мы увидим классический risk-on (возвращение к безрисковому поведению инвесторов) с соответствующей атрибутикой в виде роста цены золота, падения глобальных фондовых индексов на 1,5 процента и доходности облигаций.

Говоря о движении в паре рубля с долларом, мы делаем ставку на версию Reuters относительно возможности торговой сделки США с Китаем лишь в декабре. То есть, велик риск разочарования и вышеописанный сценарий risk-off. В этом случае рубль может ослабнуть вплоть до верхней границы его нынешнего торгового диапазона 63-64 рублей за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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