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10.11.2019 19:50
Рубрика: В мире

Пойдет на второй круг?

В Румынии выбирают президента
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы. На момент подписания номера результаты известны еще не были, однако нынешний политический расклад позволяет предположить, что возможны два варианта: действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победит в первом или втором туре.
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Если в первом ни один из 14 кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то 24 ноября пройдет второй тур, и пока это выглядит наиболее вероятным вариантом. Сейчас вопрос стоит так: кто станет соперником Йоханнеса во втором туре. Помимо нынешнего президента называют три кандидатуры: экс-премьер Виорика Дэнчилэ, дидер социал-демократов; актер и европарламентарий Мирча Дьякону (альянс партии "Про Румыния" и "Альянса либералов и демократов"); лидер альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна.

При этом Йоханнеса упрекают в отсутствии внятной программы. Основные пункты его повестки - борьба с коррупцией, расширение сотрудничества с США, включая присутствие войск США в Румынии, а также - усиление роли Бухареста в Евросоюзе и НАТО.

В мире Европа Румыния
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