В составе сборной РФ на матчи отбора Евро-2020 произошла еще одна замена

Из-за полученного повреждения полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не прибудет в расположение сборной. В составе команды его заменит Ильзат Ахметов из ЦСКА.

И-за полученного мышечного повреждения полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не сможет помочь сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). По результатам обследования, в том числе и МРТ, было установлено, что минимальный срок восстановления составит 10 дней. Исходя из этого тренерский штаб решил заменить Баринова на полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

Ранее из-за травмы из списка кандидатов на матчи против Бельгии и Сан-Марино был исключен и полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, получивший повреждение бедра в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Лилля". Главный тренер сборной России принял решение вместо него вызвать на матч полузащитника "Зенита" Александра Ерохина.

Состав сборной России:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков ("Ростов").

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (оба - "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК "Уфа"), Ильзат Ахметов (ЦСКА).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия).