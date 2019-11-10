В США мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа"

В американском штате Алабама местный житель проткнул ножом воздушный шар, изображающий злого младенца Трампа в подгузнике с мобильным телефоном в руке. Полиция задержала мужчину, недовольного действиями противников нынешнего президента США.

В субботу хозяин Белого дома вместе с супругой прибыл в город Таскалуса и посетил матч по американскому футболу. Аренда воздушного шара стоила организаторам протеста 4 тысячи долларов. "У нас таких шаров шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего", - заявили противники Трампа.