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Рубрика: В мире

В США мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа"

В американском штате Алабама местный житель проткнул ножом воздушный шар, изображающий злого младенца Трампа в подгузнике с мобильным телефоном в руке. Полиция задержала мужчину, недовольного действиями противников нынешнего президента США.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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В субботу хозяин Белого дома вместе с супругой прибыл в город Таскалуса и посетил матч по американскому футболу. Аренда воздушного шара стоила организаторам протеста 4 тысячи долларов. "У нас таких шаров шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего", - заявили противники Трампа.

В мире США Дональд Трамп
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