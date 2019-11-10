Ведущие греческие СМИ покажут документальный фильм "Шагаем по Великому пути"

Фильм снят Медиакорпорацией Китая и будет демонстрироваться на греческом языке. Он будет доступен на ресурсах крупнейшего греческого медиахолдинга Skai Group, на платформах новых медиа Афинско-Македонского агентства новостей, а также в социальных сетях Медиакорпорации Китая.

В настоящее время документальная картина уже переведена на 18 языков, в числе которых английский, японский, корейский, испанский, итальянский и др.

В фильме "Шагаем по Великому пути" рассказывается о достижениях и реформах, реализованных в Китае за последние 70 лет. Лента привлекла внимание широкой общественности - документалистов, историков, политиков и экономистов. .

Показ фильма "Шагаем по Великому пути" в Греции поможет ознакомить народ этой страны с процессом реформ и открытости Китая, с достигнутым прогрессом и с духом упорной и самоотверженной борьбы китайского народа за светлое будущее.