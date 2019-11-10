Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене

64-летний певец и автор песен Владимир Кузьмин расстался с молодой возлюбленной и вернулся к не менее молодой бывшей жене. Что последняя подтвердила лично.

Напомним. В июне прошлого года Кузьмин и Екатерина Трофимова объявили о разводе - после семнадцати лет брака. После чего певца стали замечать с 27-летней (на тот момент) яхтвуман Светланой Карпухиной.

Причем, как отмечает KP.RU, именно из-за Карпухиной Кузьмин, скорее всего, и развелся. Заверяя, что бывшие супруги расстаются при взаимоуважении.

Но история, как известно, регулярно развивается по спирали: через полтора года Карпухина вдруг пропала с радаров, а в Instagram музыканта появилось фото с Трофимовой, которая моложе Владимира на 27 лет. И подписью: "Как-то так".

Что это, воссоединение? Да, подтверждает женщина. Рассказав: после развода бывшие супруги продолжали поддерживать "очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились", и в какой-то момент поняли, что не могут друг без друга. Решив опять быть вместе.

Экс-супруга пояснила, что причиной их развода стала некоторая усталость от долгого брака. Которая, похоже, прошла: "Не получилось у нас расстаться", - подытожила Трофимова.

Тут же опровергая информацию, обнародованную в начале этого года. Когда брат Кузьмина сообщал, что Владимир и Карпухина связали себя узами брака: "Нет, он не был женат на Светлане". Более того, по словам Екатерины, вопреки заявлениям соперницы, та никогда не была помощницей и директором рокера: "Она не работала с ним и не работает".

При этом от обсуждения вопроса, на самом ли деле роман с названной девушкой стал причиной развода пары, Трофимова уклонилась.

Первой женой Кузьмина была поэтесса Татьяна Артемьева - на ней Владимир женился, когда ему было девятнадцать. Татьяна родила музыканту троих детей: Елизавету (1977-2002), Степана (1983-2009) и Софью (1985). Их старшие дети от этого брака погибли. В 1990-м музыкант женился во второй раз - на американской модели Келли Керзон.

Кроме того, у певца есть и другие дети: дочь Марту ему родила модель Ирина Мильцина, а Николь, - поклонница.