Грустная усадьба в ночи. Трогательная, печальная, русская. С мотивами даже бунинскими и чеховскими в сценографии Александра Боровского, не в первый раз создающего художественное настроение гоголевскому "Ревизору". Глазницы окон, ветшающие колонны... Уютные деревенские шумы - то собака залает, то кулик на дальнем озере запоет... В окне красивой статной тенью - Городничий со свечой. Его фигура пока излучает само спокойствие и уверенность, будто не пренеприятнейшее известие в руках он держит, а приглашение на какой-нибудь званый ужин.

Страха большого чиновника маленького города перед грядущим ревизором сначала нет и в помине - не в первый ведь раз. Даст бог, и не в последний. Вместо ужаса и растерянности на лице после громогласного "к нам едет ревизор" мы видим поначалу только спину Городничего, за которой зрительный зал - как за каменной стеной. Трагедия потери разума от страха еще не началась и не обернулась, как в данном случае, почти комедией дель арте, в которой у каждой маски будет свой звездный час - бенефисный этюд. А пока - идет рядовое производственное совещание, вечерняя летучка "я пригласил вас господа...", ради которой не стоило даже утруждать себя снять домашний халат. Роскошный, красный, бархатный, но - халат.

Это второй Городничий в жизни Владимира Машкова. И, кажется, четвертый "Ревизор" в биографии актера и режиссера Сергея Газарова, двадцать восемь лет спустя к новосозданному фестивалю учеников Олега Табакова "Атом солнца" поставившему "Ревизора"-2 в Театре Табакова. И вернувшему гоголевской государственной пьесе всех времен и народов титульный жанр комедии. Ведь у самого смешного спектакля в Москве - "N13" в МХТ им. Чехова - теперь появился серьезный конкурент.

Как и в спектакле 1991 года, Городничего играет Владимир Машков. Великий комический актер. Акцент здесь ставим на слове комический, и это не мираж, не обман зрения в новом зеркальном царстве Театра Олега Табакова и не призрак затерявшегося оптимизма в современных театральных лабиринтах. Самая здоровая и естественная реакция на премьерном "Ревизоре" с Владимиром Машковым, Владиславом Миллером, Александром Мариным и Яной Сексте в центральных ярчайших ролях - два с половиной часа гомерического хохота. А потом такая пронзительная боль в самом сердечном финале этой истории, когда зал уже плачет не от смеха, а от того, что Городничего здесь действительно жаль до слез.

"Ревизор" новейшего времени - история о том, что душевнобольному человеку сегодня в нашем обществе охотнее верят, чем своим собственным глазам

Машков играет острохарактерную роль на грани гротеска. И даже в этой гротескной нереальности достигает подлинной искренности - высший пилотаж актера, добившегося такого парадоксального сочетания формы и содержания. А партитуру характера Хлестакова осваивает недавний выпускник Театральной школы Табакова Владислав Миллер. И юный возраст актера здесь концептуально принципиален - то, что перед ним почти ребенок, Городничий видит сразу: не слепой. Но страх - а вдруг, а кто их знает, какие они должны быть сегодня - ревизоры новой формации, эти мальчики, отучившиеся в оксфордах и шлепающие по российскому захолустью в дорогих ботинках на босу ногу - поди разгадай, - рождает сомнение. Сомнение парализует разум. И тут начинается такая комедия!

Новейшему Хлестакову все в радость. Для него это удивление - как можно в России так счастливо жить! Он открывает для себя мир и себя в нем - посмотрите, как ко мне все хорошо относятся! Он счастлив - выпил, и от счастья - как его здесь все любят! - стал по забору ходить, почти что по небу летать... Психологическая линия тут тесно переплетается с пластической, в его рисунке роли - и цирковые трюки, и не менее опасные душевные кульбиты.

Но главным, смыслообразующим персонажем здесь (уж не примета ли времени?) после Городничего оказывается не он, а... некто Бобчинский/Добчинский. Здесь они не неразлучные близнецы, а один человек с явными симптомами тяжелейшего прогрессирующего психического заболевания раздвоения личности. Их - единых в одном лице - виртуозно играет Александр Марин (в прошлом варианте "Ревизора 1991 года исполнявший роль Хлестакова в дуэте с Машковым). А теперь же он в этой компании - трагичнейший персонаж из мира Достоевского, принесший известие, что ревизор уже давно прибыл и за ними внимательно наблюдает, и заваривший всю кашу в умах и сознаниях...

Симптомы безумия Бобчинского/Добчинского налицо. Все в городе знают о его душевной болезни, все сочувствуют, ведут себя соответствующе - как при неизлечимом больном, помочь которому ничем не могут, но общество которого вынуждены терпеть постоянно...

Валерий Фокин, чей "Ревизор" в Александринском театре долго держал пальму первенства по глубине прочтения Гоголя, пока сам режиссер не проводил спектакль со сцены, вспоминал слова Мейерхольда о том, что каждые десять лет нужно ставить нового "Ревизора". "Ибо каждый раз в новом обличии этот неистребимый "ген" личностного и социального безумия проявляется с новой силой, и об этом нужно постоянно напоминать людям, обществу и государству..."

Если прав был Мейерхольд - а кто бы сомневался - то "Ревизор" нового десятилетия рубежа 2019-2020 года Газарова и Машкова - это трагическая и одновременно смешная до слез история уже о том, что душевнобольному человеку сегодня в нашем обществе охотнее верят, чем своим собственным глазам.