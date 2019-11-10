Волков одолел скандального американца на московском турнире UFC

Российский тяжеловес Александр Волков триумфально вернулся в смешанные единоборства после почти годичного перерыва. Единогласным решением судей по итогам трех раундов Волков одолел американца Грэга Харди на турнире UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат - прим. РГ), проходящем на московской "Арене ЦСКА".

Вообще-то бой именно с участием Волкова должен был стать главным в этот вечер. Однако соперник россиянина, экс-чемпион мира Джуниор Дос Сантос в последний момент снялся по состоянию здоровья, и организаторам срочно пришлось искать замену. Первым отозвался Грег Харди, боец, который, по сути, только в начале пути в UFC, но уже успел обзавестись скандальной славой. Прежде, чем попасть в ММА Харди был не самым последним американским футболистом и даже играл в матче звезд Национальной футбольной лиги в Соединенных Штатах. При этом у Грэга наблюдались явные проблемы с законом. Он сидел в тюрьме за домашнее насилие, у него в машине находили наркотики. В UFC, вопреки недовольству многих, парня взял фактически лично президент организации Дэйна Уайт, разглядевший в этом классическом "плохом парне" потенциальную звезду.

Все свои пять побед Харди одержал досрочно, но до Волкова американец еще ни разу не имел дело с действительно сильными бойцами. А Александр, седьмой номер рейтинга тяжеловесов, как раз такой. Так что в этом бою россиянин считался безоговорочным фаворитом. Не в пользу Харди говорил еще тот факт, что свой предыдущий поединок он провел всего месяц назад в Бостоне. Но это, конечно, был не повод расслабляться для Волкова, претендующего (и обоснованно) на титульный бой. В тяжелом весе, как известно, все может решить один удар.

Памятуя об этом, Волков провел очень осторожный бой, не форсируя события. Свою тактику боец объяснил уже после того, как его объявили победителем поединка.

"Хочу сказать всем привет, большое спасибо за поддержку. Я вернулся после года простоя, мне нужно было провести аккуратный бой. Спасибо моей семье, но в первую очередь я хотел бы посвятить эту победу матери. Мне нужна была эта победа любой ценой, поэтому я был осторожен", - поведал Александр.