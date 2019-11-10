Врач рассказал, когда на холоде может внезапно остановиться сердце

Врач-терапевт Виктор Лишин объяснил, какими проблемами со здоровьем грозит переохлаждение. По словам эксперта, при пониженных температурах меняется густота крови и скорость кровотока.

Особенно опасно засыпать на холоде, так как при пробуждении кровоток резко усиливается. В итоге может случиться тромбоэмболия, сосудистая закупорка и человек погибнет.

"Именно поэтому замерзшего очень тяжело спасти - его нужно не просто госпитализировать в терапевтическое отделение и отогревать, а разжижать кровь, чтобы не допустить образования тромбов. В целом пониженную температуру до 35 градусов можно пережить. Ниже уже может возникнуть остановка сердца, нехватка кислорода", - пояснил врач.

При переохлаждении состояние алкогольного опьянения - отягчающий фактор. Так как спиртное плохо влияет на работу печени, мозга и усиливает проблемы со здоровьем, передает "Вечерняя Москва".