ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило 10 ноября, что ВСУ обстреляли участок разведения сил и средств в районе села Петровское.

Это, по информации СЦКК, произошло в 9:46 утра, огонь из стрелкового оружия велся с территории села Богдановка, подконтрольного Киеву.

Развод сил в зоне в районе села Петровское начался 9 ноября. К 15 часам того же дня ДНР закончила отвод своих подразделений.

Однако после 14:00 вчерашнего дня "резко возросла интенсивность обстрелов с украинской стороны", заявили в ДНР.

Всего за прошедшие сутки территория ДНР была обстреляна 18 раз.