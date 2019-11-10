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Рубрика: В мире

ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском

Текст: Константин Волков

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило 10 ноября, что ВСУ обстреляли участок разведения сил и средств в районе села Петровское.

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Это, по информации СЦКК, произошло в 9:46 утра, огонь из стрелкового оружия велся с территории села Богдановка, подконтрольного Киеву.

Развод сил в зоне в районе села Петровское начался 9 ноября. К 15 часам того же дня ДНР закончила отвод своих подразделений.

Однако после 14:00 вчерашнего дня "резко возросла интенсивность обстрелов с украинской стороны", заявили в ДНР.

Всего за прошедшие сутки территория ДНР была обстреляна 18 раз.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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