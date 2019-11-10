Важный материал нового номера журнала "Вольная экономика" - отношения России и Китая.

У читателя может сразу сложиться впечатление, что, несмотря на объявленное стратегическое партнерство, есть множество подводных камней, начиная с того, что стратегия партнерства бывает разной, например, стратегия получения энергоресурсов, но Россию она не устраивает. При этом хотя бы основополагающие черты стратегии партнерства мы не можем прочесть пока ни в одном документе. Естественно, говоря о Китае, нельзя не упомянуть о США и о том, к чему приводит экономическая политика Трампа, а она, судя по всему, направлена на снижение аппетитов хайтек-компаний и возрождение традиционных отраслей промышленности, в которой сосредоточен его электорат.

Как известно, один из национальных проектов нацелен на повышение в России производительности труда. Цели поставлены поистине стахановские, президент напрямую ставит в зависимость повышение качества жизни от достижения этих целей. Дмитрий Пищальников, председатель Экспертного совета по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости", вице-президент "ОПОРЫ России", поделился мнением о том, в чем слабые места этого нацпроекта и что реально мешает повысить производительность.

Большой блок журнала посвящен разным аспектам предпринимательства: и психологии предпринимателей, и новым технологиям в организации бизнеса, и даже религиозному предпринимательству - в данном случае, исламскому бизнесу, который удивляет темпами роста, технологичностью и особыми правилами финансирования.

Большой блок журнала посвящен разным аспектам предпринимательства

Развитие газового рынка может к 2035 году повысить ВВП страны на 30%. К такому выводу пришли авторы доклада "Перспективы развития газовой отрасли России", подготовленного по заказу ЦСР. Это добавляет актуальности дискуссии о либерализации газового рынка в РФ. Требования негосударственных газовых компаний отличаются широтой: от ухода от контроля "Газпрома" над единой системой газоснабжения (ЕСГ) до свободного доступа трубопроводного газа на экспортные рынки. Попытки реформирования вызывают крайнее неприятие самого монополиста.

Новую остроту обсуждение проблемы получило после решения стран - участниц ЕАЭС сформировать общий газовый рынок. До 2025 года пять государств должны определить единые и недискриминационные правила доступа в святая святых - к своим энергетическим системам. Проблема в том, что национальные рынки газа стран Евразийского союза находятся на разных ступенях эволюции. Попытаться объединить их можно только после устранения дисбаланса на собственном газовом рынке.

Как всегда, на последних полосах - об истории экономики. В этом номере "и академик, и герой" - Николай Семенович Мордвинов.