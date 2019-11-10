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Xiaomi, Huawei и другие гаджеты со скидкой. Стартует распродажа 11 ноября

Текст:   Антон Благовещенский
10.11.2019,  
23:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

11 ноября в Сети проходит распродажа, в которой принимают участие главным образом китайские производители мобильных гаджетов и китайские же торговые площадки.

Фото: iStock

Главный поставщик скидок - конечно, AliExpress. С главной страницы сайта ведет ссылка на специальную страницу, посвященную распродаже 11.11. Товары в корзину, согласно условиям акции, нужно наполнять заранее, а в 10 утра, когда распродаже будет дан старт - совершить оплату.

Рекомендуется также собирать купоны от AliExpess и самих продавцов - на мелких и средних покупках они позволяют сэкономить не очень много, в пределах 100-150 рублей, но кому-то может повезти, и желанный товар достанется со скидкой в тысячу-полторы рублей.

Распродажа пройдет и на площадке Tmall - товары, заказанные там, доставляются быстрее, потому что находятся на складе в России.

В поиске на AliExpress также появился параметр "Скидки 11.11" - если поставить галочку рядом с ним, в результатах отобразятся только те товары, которые участвуют в акции. По традиции напоминаем - прежде чем добавить товар в корзину, изучите побольше аналогичных предложений, поскольку цена со скидкой у одного продавца может оказаться такой же, как и обычная - у другого.

Посылки с AliExpress доставят в Россию еще быстрее

Об акции объявили розничная сеть "М.Видео", интернет-магазин "Озон", официальный интернет-магазин Huawei вместе с суббрендом Honor.

Не обошлось и без Xiaomi - компания запустила страницу на русском языке, посвященную распродаже 11.11. Стоит учитывать, что многие модели доступны по более низким ценам на том же AliExpress, но это - вариант для тех, кто готов ждать пару недель. Но часто официальный сайт Xiaomi предлагает подарок к основному девайсу, который компенсирует разницу в цене с "али".

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