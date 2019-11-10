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10.11.2019 17:57
Рубрика: Спорт

Загитова хочет открыть японский ресторан

Текст: Максим Домчев

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова призналась, что хочет заняться ресторанным бизнесом и открыть ресторан японской кухни.

Алина Загитова уже не раз признавалась в любви к Японии. Она не раз бывала в этой стране, в том числе и по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ. Именно он в мае 2018 года подарил Загитовой щенка породы акита-ину, которому сама спортсменка дала японское имя Масару.

22 по 24 ноября в Японии пройдет этап серии Гран-при NHK Trophy, в котором Загитова примет участие. Пока же в интервью ANN она призналась, что хотела бы открыть ресторан с традиционной японской едой.

"Пока я путешествую по Японии, я смотрю, как все устроено в местных ресторанах... Пока на первом плане стоит фигурное катание. Все остальное будет после.... Мое любимое японское блюдо - суп рамен. Но без свинины и говядины. Я всегда прошу приготовить мне с курицей", - цитирует фигуристку РИА Новости.

Спорт Фигурное катание Общество Ежедневник Стиль жизни РГ-Видео
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