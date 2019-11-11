15 ноября (пятница) в 11:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится ежегодная Всероссийская отраслевая конференция с участием руководителей отраслевых структур по печати и СМИ субъектов РФ на тему: "Состояние и тенденции развития российского рынка периодической печати в 2019 году. Будущее печатных СМИ".

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

•состояние и тенденции развития рынка печатных СМИ России в 2019 году. Организация выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 сентября 2019 года № Пр-1983 по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации 20 февраля 2019 г;

•основные проблемы на рынке печатных СМИ, возможности их решения, практические примеры;

•влияние интернета, цифровых технологий и социальных сетей на развитие рынка печатных СМИ;

•различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития.

Для участия в этой конференции приглашены руководители отраслевых структур по печати и СМИ субъектов РФ, представители федеральных и региональных периодических печатных изданий, ведущих медиаэкспертов.

Конференция проводится при поддержке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.