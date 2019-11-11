На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
•состояние и тенденции развития рынка печатных СМИ России в 2019 году. Организация выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 сентября 2019 года № Пр-1983 по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации 20 февраля 2019 г;
•основные проблемы на рынке печатных СМИ, возможности их решения, практические примеры;
•влияние интернета, цифровых технологий и социальных сетей на развитие рынка печатных СМИ;
•различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития.
Для участия в этой конференции приглашены руководители отраслевых структур по печати и СМИ субъектов РФ, представители федеральных и региональных периодических печатных изданий, ведущих медиаэкспертов.
Конференция проводится при поддержке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.