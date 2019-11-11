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Рубрика: Экономика

Новости на частоту

Минкомсвязь рассказала об особенностях включения региональных "врезок" в эфир ОТР
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
Россия успешно перешла на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов, а уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телекомпаний. Зрители смогут смотреть их утром и вечером на канале Общественное телевидение России" (ОТР), рассказал на брифинге замглавы минкомсвязи Алексей Волин.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

С 5 ноября региональные врезки на ОТР появились в двух "пилотных" регионах: Калининградской и Омской областях. С 29 ноября они будут доступны телезрителям по всей стране.

Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки".

Фото: iStock
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Врезки на ОТР будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Телезрители смогут смотреть новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона. Три часа утром и два часа вечером. "Мы попросили коллег из региональных телекомпаний, чтобы их новости рассказывали о жизни региона, а не о "жизни замечательных людей, - отметил Алексей Волин. - Без сомнения, губернаторы делают много важного и полезного, но жизнь в регионах гораздо разнообразнее. Об этом и нужно рассказывать в новостях".

Волин уточнил, что редакция ОТР не имеет права вмешиваться в контент "врезок" Но, если содержание каких-то программ "выйдет за рамки приличий", в дело может вмешаться Наблюдательный совет телеканала.

Интересно, что возможность пятичасового вещания для себя выбрали не больше половины телеканалов "21-й кнопки". У остальных, как выяснилось, нет собственного контента даже с учетом возможности повтора утренних новостей в вечернее время.

Губернаторы делают много важного и полезного, но жизнь в регионах гораздо разнообразнее. Об этом и нужно рассказывать в новостях

"Одни сказали, что готовы вещать в формате врезок не больше одного часа в день, другие выбрали для себя трехчасовой объем. Некоторые заявили, что у них нет контента для показа по субботам и воскресеньям, хотя мы как раз считали, что это идеальное время для итоговых передач, которые бы рассказывали о событиях, происходящих в регионе, - заметил Волин - Это в очередной раз подтверждает тезис о том, что к третьему мультиплексу мы точно не готовы".

Есть регионы, где каналы "21-й кнопки" не определены или предоставленная возможность не используется. Там будет транслироваться федеральная версия ОТР, уточнил замглавы минкомсвязи.
Дмитрий Медведев рассказал о цифровых возможностях и вызовах

На финансирование запуска вещания ОТР с региональными врезками премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил в 2019 году 776 миллионов рублей из резервного фонда правительства. Эти средства помогут минимизировать расходы телекомпаний-партнеров в субъектах страны.

Сейчас, по словам Алексея Волина, проводится перенастройка сети цифрового эфирного телевещания. В ночь с 7 на 8 ноября работы произвели в 10 регионах. Следующий этап пройдет с 11 на 12 ноября.

Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае телезрителям нужно провести перенастройку телеканалов автоматически или вручную.

В пилотных Омской и Калининградской областях подготовительные работы провели в конце октября - начале ноября. У абонентов кабельного телевидения и владельцев современных телевизоров проблем после этого не было - все перенастроилось автоматически, рассказал Алексей Волин.

"В Омской области обнаружилась одна приставка, которая не смогла перезагрузиться. Ее увезли в Москву в лабораторию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Специалисты определили, какой в ней стоит чип, после чего в систему внесли изменения, чтобы исключить появление проблем у других приставок с аналогичными чипами", - пояснил замминистра.

В общей сложности от жителей двух регионов на "горячую линию" поступило 150 звонков.

Важно знать

Как показала практика, сбои в работе приставок при перенастройке сети могут выражаться в том, что телевизор перестает показывать два-три канала из первого мультиплекса. В него входят: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр".

Если вы обнаружили у себя такую неполадку, перенастройте цифровую приставку: выключите ее, затем снова включите, после чего запустите в меню поиск каналов. В 95 процентах случаев проблема после этого исчезает.

Если сбой ликвидировать не удалось, позвоните на федеральную "горячую линию" РТРС по телефону: 8-800-220-20-02. Специалисты окажут помощь.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Юлия Кривошапко
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