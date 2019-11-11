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11.11.2019 15:16
Рубрика: В мире

Анкара вышлет из страны иностранных террористов

Текст: Юрий Ершов

Турция приступает к высылке на родину иностранцев, воевавших на стороне "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). В понедельник Анкара вышлет в Германию одного немецкого гражданина, сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Фото: Reuters
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По словам представителя министерства внутренних дел Турции Исмаила Катакли, в четверг за ним последуют еще семеро немцев. Сейчас в турецких тюрьмах содержатся 1149 приверженцев террористов, в том числе 737 иностранцев.

Как подчеркнул министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, Турция "не гостиница" для экстремистов, поэтому принято решение отправить иностранных боевиков домой. Кроме немца власти уже выслали за пределы страны одного гражданина США, однако куда именно - не сообщается.

Анкара ранее критиковала европейские государства за то, что они не готовы принять граждан своих стран, воевавших на стороне террористов. Например, министр иностранных дел Германии Хайко Маас настаивает на том, чтобы в правовом порядке была доказана гражданская принадлежность того или иного экстремиста. Если это будет установлено в надлежащем порядке, то Германия, возможно, примет таких "граждан".

Тем менее Турция, судя по всему, намерена высылать даже тех иностранных боевиков, которые были лишены гражданства на родине.

Агентство Anadolu сообщило со ссылкой на министра Сойлу, что сейчас к высылке готовят одиннадцать французов. Кроме того, планируется отправка двух граждан Ирландии.

В мире Ближний Восток Турция
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