Асад назвал причины участия России в военной операции в Сирии

О причинах начала войны в Сирии

Одним из факторов начала войны в Сирии могла стать борьба за нефть, заявил президент Сирии. По его словам, "нефть можно считать фактором начала войны".

"Некоторые утверждают, что президента Асада якобы попросили позволить провести через Сирию газопровод с юга на север, а тот отказал ради России. На самом деле такого не было. Но вот проект строительства трубопровода с востока на запад - из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю - действительно был. Могло ли это стать причиной? Не исключено", отметил Асад.

О грабеже США месторождений сирийской нефти

Вопиющим практическим примером американской политики Асад считает разграбление нефтяных месторождений в САР, которым занимаются США.

"Американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права - как политические, так и все остальные", заявил Башар Асад.

По его словам, "весь народ Сирии негодует" из-за действий Вашингтона, не допускающих в настоящее время официальный Дамаск к контролю за основными нефтеносными районами страны к востоку от реки Евфрат.

О причинах, по которым Россия участвует в военной операции в Сирии

Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, а также нормы международного права, считает Асад.

"Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ - он не признает политических границ", - считает глава САР.

По его словам, еще одной причиной участия России в военной операции в Сирии является реализация норм международного права. "С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа. Таким образом, их действия соотносятся с их национальными интересами, с глобальной стабильностью, а также с сирийским интересами и стабильностью в Сирии", сказал Асад.