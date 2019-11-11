До конца нынешней недели министерство здравоохранения России должно подготовить документы о выделении дополнительных квот для проведения операций по трансплантации костного мозга до конца нынешнего года. Это означает, что ведущие клиники страны смогут принять на высокотехнологичное лечение больше пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

Сейчас, как говорилось на недавнем заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, ежегодно в пересадке костного мозга нуждается 900 больных детей, при этом оперативное лечение получает только 70 процентов, а остальные вынуждены ждать. Со взрослыми больными ситуация намного хуже: единого регистра пациентов, кому такое лечение может помочь, в стране не ведется. Врачи утверждают, что трансплантацию выполняют в лучшем случае одному из трех нуждающихся.

Количество операций по трансплантации ежегодно увеличивается, в нынешнем году по плану должно быть проведено 1796 пересадок костного мозга, а с учетом дополнительно выделенных средств - и больше. Но все-таки количество нуждающихся больных велико. "Это нас не удовлетворяет, так как не закрывает всех потребностей", - констатировала вице-премьер. По итогам заседания она поручила Минздраву подготовить комплексную программу по развитию системы оказания помощи больным, нуждающимся в трансплантации кроветворных клеток.

Список вопросов, которые предстоит урегулировать, обширен. Ключевой момент - создание единого федерального регистра доноров и реципиентов. Сейчас несколько российских клиник, проводящих операции по трансплантации, имеют свои "локальные" регистры, и в общей сложности уже около 110 тысяч человек заявили о готовности дать в случае необходимости свои клетки больному. Но все-таки такая база должна быть единой и более мощной, тогда мы сможем, во-первых, чаще спасать больных своими силами, не завозя донорский биоматериал из-за рубежа, и во-вторых, в перспективе теснее сотрудничать с зарубежными клиниками, предоставляя им клетки своих доноров.

"Многое уже сделано, - сообщила "РГ" член попечительского совета при правительстве, директор Фонда содействия продвижению социально значимых инициатив "Неотчуждаемое" Татьяна Виноградова. - Минздрав в короткие сроки разработал "дорожную карту" по развитию донорства костного мозга до 2030 года, решил проблему передачи трансплантата через таможенную границу в аэропорту Пулково. Кроме того, подготовлены поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан", согласно которым начнется формирование единого регистра доноров. Это позволит довести количество потенциальных доноров минимум до 500 тысяч человек, чтобы подбор генетически совместимой пары донор-реципиент стал эффективным".

Регистр доноров не должен быть "мертвым", в него должны войти добровольцы, готовые дать свои кроветворные клетки при первой необходимости

Специалисты говорят: очень важно, чтобы регистр не был "мертвым". Между процедурой типирования потенциального донора и включением его в регистр и приглашением его приехать на операции по забору клеток для конкретного больного могут пройти годы. Подходящий донор может проживать в другом городе или даже стране. Поэтому в регистре должны быть добровольцы, которые при первой необходимости откликнулись бы на просьбу.

"Опрос ВЦИОМ показал, что две трети населения не знают о том, что такое донорство костного мозга, - пояснила Татьяна Виноградова. - Отсутствие информации порождает мифы и слухи. Многие почему-то уверены, что когда донор дает клетки костного мозга - это болезненная и небезопасная процедура. На самом деле современные технологии позволяют выполнять забор кроветворных клеток, по сути, практически так же, как происходит обычная сдача крови и ее компонентов. Совместно с Минздравом мы разработаем предложения по повышению информированности населения и рассчитываем, что региональные власти присоединятся к этой работе".

Кстати, поправки в законодательство должны решить еще одну проблему: сейчас проезд донора в клинику, где будет проходить забор биоматериала, происходит в большинстве случаев за счет средств благотворителей. По поручению Татьяны Голиковой, новые тарифы на оплату медицинской помощи с проведением трансплантации должны учесть все расходы в полном объеме. Причем касается это не только доноров, но и больных - сейчас длительный реабилитационный период после операции также не учтен в тарифах.

Еще одно важное решение: Минздрав совместно с регионами и ведущими центрами, выполняющими операции по трансплантации костного мозга, должен предложить перспективные медучреждения, на базе которых будут открыты профильные отделения в регионах. Сейчас кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где выполняется львиная доля операций, пациентов могут направить на лечение в Екатеринбург. Но для масштабов страны этого недостаточно. Следующей "точкой" на карте страны, где будет организован этот вид лечения, должен стать Красноярск.