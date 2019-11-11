Направлено в суд уголовное дело членов международного наркосиндиката, которым руководил бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Как сообщил корреспонденту "Российской газеты" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, в Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде наркотиков в отношении Григория Биченова, Мхитара Киракосяна и Руслана Романа.

По версии следствия, с июня 2012 года по август 2017 года Биченов, Киракосян и Роман поставляли в Россию крупные партии контрабанды - гашиш и каннабис. Кроме того, они занимались их последующим сбытом. В частности, после 30 мая 2017 года Биченов, Киракосян и Роман дважды незаконно доставили с территории Украины в Московскую область гашиш и каннабис. Общий объем ввезенного наркотика составил почти 7 кг.

Сообщники распределили контрабанду между собой для дальнейшего сбыта, однако 24 августа 2017 года были задержаны сотрудниками полиции. По данным следствия, действовала троица в составе преступного сообщества, которое возглавляли Владимир Плахотнюк и Олег Прутяну. Еще 18 участников наркобанды уже осуждены российскими судами за совершение аналогичных преступлений. Всего у них было изъято более 1 тонны наркотиков.

Как отметили в Генпрокуратуре, уголовное дело направлено в Брянский областной суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении других соучастников продолжается. Владимир Плахотнюк и его подельники объявлены в международный розыск.