В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций

Из-за ограничительных мер в отношении России серьезно пострадала экономика восточной части Германии, прежде всего компании, работающие с Россией. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен.

По его словам антироссийские санкции привели к существенным потерям и даже банкротству предприятий.

"Влияние этих санкций на малый и средний бизнес востока Германии оказалось еще выше, чем на западногерманские предприятия, - отметил Фризен в интервью РИА Новости. - Я лично знаю в моем округе предпринимателей, которые пострадали в результате антироссийских санкций, вплоть до банкротства".

Депутат отдельно напомнил, что только в одной Тюрингии 220 фирм занимаются торговлей с Россией. В том числе и по этим причинам на востоке ФРГ почти все партии, включая социал-демократов и Христианско-демократический союз, выступают за снятие санкций в отношении России.