На Итоговом турнире в Лондоне прошли первые матчи в Группе Бьорна Борга. Серб Новак Джокович не встретил сопротивления со стороны итальянца Маттео Берреттини (6:2, 6:1), получившего последнюю путевку в восьмерку сильнейших. Во втором матче все тоже ставили на победу одного из лидеров, швейцарца Роджера Федерера, но у австрийца Доминика Тима было другое мнение на этот счет (7:5, 7:5).

Роджер Федерер шесть раз побеждал на Итоговом чемпионате ATP. Последний раз - в 2011 году. Фото: РИА Новости

Тима называют "Принцем грунта", но на этот раз он и на "харде" в зале - на территории Федерера - действовал очень уверенно как на подаче, так и на приеме. Роджер признался, что соперник переиграл его. Но в этом результате нет ничего сенсационного.

- Проигрывать больше нельзя. Хотя за последние 20 лет всегда так было, поэтому ничего нового не произошло, - цитирует Федерера официальный сайт тура.

Тим признался, что просто быть с Федерером на одном корте - это честь, а победить его - особенное достижение. Окрыленный своей игрой с великим швейцарцем, Доминик готовится к встрече с еще более сильным, по его мнению, соперником. Лучшим теннисистом в мире на данный момент Тим назвал Джоковича.

- Он доказал это на "Мастерсе" в Париже, где не показывал свой лучший теннис, но все равно легко выиграл титул. Понимаете, насколько хорош его уровень, - цитирует Тима сайт ATP. - Пожалуй, сейчас матч с Новаком - это самое большое испытание.

В этот список лучших, конечно же, нужно добавить испанца Рафаэля Надаля. Но он попал в другую группу - Андре Агасси. И с ним придется играть нашему Даниилу Медведеву, который сейчас вплотную приблизился к "Большой тройке".

- Не думаю, что мы проигрываем им из-за того, что запуганы их превосходством. Вспомните Пита Сампраса. У него было 14 "Больших шлемов", и все говорили, что его рекорд продержится 100 лет. Но затем появились эти парни, - приводит слова Медведева Daily Mail. - Они лучшие в истории, но не думаю, что дело в нашем страхе. Я их не боюсь.

Что ж, дождемся, когда Медведев перейдет от слов к делу. В понедельник после подписания номера "РГ" в печать он играл с греком Стефаносом Циципасом. Напомним, что Даниил пропустил два турнира - в Москве и Вене, а в Париже неожиданно вылетел в первом круге. Все обсуждали его потенциальную битву с Джоковичем в полуфинале, его взлет еще на одну строчку рейтинга, где он подвинет Федерера. Но Даниил уступил 73-й ракетке мира Жереми Шарди. До этого россиянин не проигрывал раньше финала на шести турнирах подряд. Надеемся, в Лондоне он начнет новую победную серию.