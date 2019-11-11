Финские почтальоны отказались работать днем

Национальная забастовка почтальонов, работающих в светлое время суток, начинается сегодня в Финляндии. Она продлится минимум 2 недели, сообщает РИА Новости.

Доставка печатных материалов (писем, журналов и рекламы) будет прервана. А вот работа, связанная с безопасностью и здоровьем, продолжится. В стачке не будут участвовать почтальоны, доставляющие корреспонденцию ночью (до 6 утра).

В минувший четверг почта и профсоюз начали переговоры о заключении коллективного договора. Но стороны не смогли договориться. Очередная встреча запланирована на 13 ноября.