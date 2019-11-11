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11 ноября 2019 г.

Постановление губернатора Хабаровского края от 11 ноября 2019 года № 88 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за III квартал 2019 г."

Дата подписания 11 ноября 2019 г.
Опубликован 11 ноября 2019 г.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 7 мая 2013 г. № 282 "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае" постановляю:

1. Установить величину месячного прожиточного минимума в расчете на душу населения в Хабаровском крае за III квартал 2019 г.:

в среднем на душу населения по Хабаровскому края (рублей) - 14 417

в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения - 15 328

- для пенсионеров - 11 622

- для детей - 15 248.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 15 августа 2019 года № 66 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за II квартал 2019 г.".

Губернатор С.И.Фургал

 

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