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Рубрика: Спорт

Игрок НБА лишился миллиона долларов из-за конфет с каннабисом

Текст: Максим Домчев

Баскетболист клуба НБА "Майами Хит" Дион Уэйтерс пропустит 10 матчей регулярного чемпионата НБА из-за того, что переел конфет, содержащих каннабис.

Инцидент произошел 8 ноября. На борту самолета, летевшего на матч регулярного чемпионата НБА против "Лос-Анджелес Лейкерс", Уэйтерс ни с того ни с сего испытал сильную паническую атаку. Причиной этому послужили конфеты, которые игрок прихватил с собой в дорогу.

Как оказалось, они содержали каннабис. По незнанию Уэйтерс съел слишком много конфет, что и повлекло за собой такие последствия. Игрок потерял сознание, и медикам пришлось приводить его в чувство.

Фото: Пресс-служба РФБ
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Как сообщает ESPN, клуб принял решение дисквалифицировать игрока на 10 матчей за непрофессионализм, ведь по регламенту НБА категорически запрещено употреблять препараты на основе конопли.

Помимо этого игрок потеряет более одного миллиона долларов, положенных ему по контракту.

Спорт Баскетбол
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