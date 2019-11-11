Металлургическая промышленность - базис для всей национальной индустрии.

Как она себя чувствует в условиях экономической нестабильности, сохраняет ли потенциал для развития - об этом "РГ" рассказал директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павел Серватинский.

Павел Вадимович, каковы предварительные итоги работы отрасли в этом году?

Павел Серватинский: По данным Росстата, производство стали за 9 месяцев 2019 года в России составило 55,3 миллиона тонн. За весь год оценочно будет произведено 72-74 миллиона тонн, что с большой вероятностью позволит нашей стране сохранить 5-е место в мире после Китая, Японии, США и Индии. За январь - август потребление металлопроката на внутреннем рынке выросло на 4,4 процента по отношению к прошлому году, потребление стальных труб - на 18 процентов. Мы сохраняем второе место в мире по производству никеля и алюминия, показывая, по оценкам, устойчивый рост на 3,6 и 1,4 процента соответственно.

Какие новые производства введены или будут вводиться в строй действующих в этом году?

Павел Серватинский: За последние 5 лет суммарный объем инвестиций предприятий черной и цветной металлургии превысил 1,7 триллиона рублей. По итогам первого полугодия инвестиции выросли на 13,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проведенная модернизация позволила снизить износ основных фондов предприятий до 40 процентов. Значительно обновились основные фонды производства стали - растет доля электросталеплавильного производства, вытесняющего устаревший и экологически вредный мартеновский. Среди основных реализованных в этом году инвестпроектов - металлургический комплекс по производству сортового проката, введенный в эксплуатацию компанией "Тула-Сталь". Инвестиции в проект составили около 55 миллиардов рублей, при окончательной реализации будет создано более 1800 рабочих мест. Не могу не отметить ввод в эксплуатацию аглофабрики № 5 компании ММК мощностью до 5,5 миллиона тонн агломерата в год. Общие капвложения составили около 30 миллиардов рублей. Аглофабрика оснащена 19 высокоэффективными природоохранными объектами, что обеспечивает очистку всего объема отходящих газов.

В цветной металлургии отмечу ввод в эксплуатацию второй очереди литейно-прокатного комплекса на Каменск-Уральском металлургическом заводе. Проведена коренная модернизация производства проката из алюминиевых сплавов для обеспечения российской авиации, космических программ, ракетной техники, судостроения, а также пищевой промышленности и общего машиностроения. Комплекс позволил сформировать новые для России компетенции в части размерных характеристик и качества продукции. Расчетная стоимость проекта - более 40 миллиардов рублей. Завершено строительство второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода. Проект строительства БоАЗ и Богучанской ГЭС реализуется ОК РУСАЛ совместно с компанией "РусГидро" как единый проект "Богучанское энергометаллургическое объединение".

В состав проекта БЭМО входит завершение строительства Богучанской гидроэлектростанции мощностью 3000 МВт и строительство БоАЗ с проектной мощностью 600 тысяч тонн первичного алюминия в год. В ходе Красноярского экономического форума 2019 года был осуществлен торжественный запуск 2-го пускового комплекса, таким образом завершено строительство первой серии завода мощностью 298 тысяч тонн.

Какие новые виды продукции появились по программе импортозамещения?

Павел Серватинский: Назову лишь несколько примеров. В рамках программы импортозамещения Белорецкий металлургический комбинат освоил производство канатов с полимерным покрытием, а также многопрядных канатов больших диаметров с использованием средств Фонда развития промышленности. Мы предполагаем, что к 2020 году доля импорта по этому направлению снизится с 91 до 15 процентов. Компания "Бервел" запустила в Рязанской области завод по производству высокопрочного крепежа. Инвестиции в проект составили около 3 миллиардов рублей. Ожидается, что это снизит долю импорта с 46 до 14 процентов.

Проведенная модернизация позволила снизить износ основных фондов предприятий отрасли до 40 процентов

Как на мировом рынке меняются условия для экспорта продукции нашей металлургии?

Павел Серватинский: Объем экспортной продукции предприятий черной и цветной металлургии за первое полугодие составил 19,6 миллиарда долларов. Экспорт готового проката все последние годы находится на стабильно высоком уровне.

Однако в этом году началось его снижение, связанное в числе прочего со значительным усилением глобального протекционизма. Наши экспортеры сталкиваются с мерами торговой защиты в отношении продукции черной металлургии, их число достигло 50 и продолжает увеличиваться.

Во многом усиление протекционизма обусловлено общемировой тенденцией превышения предложения над спросом, возникшее как результат политики развивающихся стран по созданию собственных производств, в том числе с привлечением значительных объемов госфинансирования. В итоге в 2018 году США ввели импортную пошлину в 25 процентов на стальную продукцию и 10 процентов - на алюминий. Затем последовали тарифные квоты ЕС в отношении стали.

Минпромторг России совместно с Минэкономразвития России активно отстаивают интересы российских металлургов в рамках проводимых расследований, оказывают системную поддержку российским производителям по продвижению их продукции на новых рынках, в том числе с участием торговых представительств России за рубежом.

Наши экспортеры сталкиваются с мерами торговой защиты в отношении продукции черной металлургии

Отдельно хотел бы отметить работу, проводимую в рамках Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной промышленности, созданного в 2016 году. К положительным результатам его работы можно отнести сокращение в мире около 200 миллионов тонн мощностей, из которых более 150 пришлось на Китай.

Остановит ли это развитие протекционизма?

Павел Серватинский: Позиция нашей страны заключается в том, что работа по сокращению избыточных мощностей в одних регионах будет малоэффективной без предотвращения возникновения новых мощностей в развивающихся странах, которые идут по пути экстенсивного развития черной металлургии. В качестве полноценного участника форума и по согласованию с коллегами из других стран мы готовим проект такой "дорожной карты", который планируем вынести на обсуждение форума в марте следующего года.

Среди прочих успехов на международной арене стоит отметить завершение проводимого турецкой стороной защитного расследования по импорту стали, проводившегося, в частности, в отношении продукции из России, без введения ограничительных мер. Работа российской стороны позволила сохранить наши поставки на турецкий рынок на сумму более 1,5 миллиарда долларов США. Но в связи с усилением протекционизма возрастает риск перенаправления на рынок ЕАЭС экспортных потоков, предназначавшихся для США и ЕС. Для его минимизации в соответствии с решением Коллегии ЕЭК в период с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года введена специальная тарифная квота в объеме 1,033 миллиона тонн в отношении ввозимых в ЕАЭС отдельных видов горячекатаного проката. Принимая во внимание волатильность экспортных рынков сбыта, важнейшей задачей является увеличение внутреннего металлопотребления. И оно сохраняет потенциал к росту. Для его реализации необходимо интенсивное развитие в стране инфраструктурного, жилищного строительства, а также металлоемкого машиностроения.