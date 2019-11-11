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11.11.2019 19:03
Рубрика: Общество

Металл нужен всем

Юбилейный форум даст старт новому году в отрасли
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 254(8012)
С 12 по 15 ноября на ВДНХ в Москве пройдет крупнейший форум металлургов - юбилейная Международная промышленная выставка "Металл-Экспо'2019".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Статусный конгрессно-выставочный форум традиционно служит точкой отсчета нового металлургического года, который уже 25 лет стартует именно с осенней Недели металлов в Москве.

"Металл-Экспо" - грандиозное по масштабам событие, уникальное не только в отраслевом измерении, но и в разрезе экономики в целом. На этой площадке представлен весь потенциал современной металлургии и смежных отраслей, все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий для инновационного развития. Ежегодно изо всех уголков мира сюда стремятся попасть представители металлургической индустрии и смежных с ней отраслей - строители, нефтяники, газовики, машиностроители, - заинтересованные в продвижении своей продукции и услуг, в налаживании взаимовыгодных деловых контактов, а также в развитии бизнеса с учетом актуальных тенденций на рынке.

Участников и посетителей "Металл-Экспо"2019" ожидает насыщенная деловая программа

В юбилейной выставке примут участие 570 компаний из 34 стран мира, ее посетят более 30 тысяч человек. На "Металл-Экспо"2019" масштабные экспозиции развернут металлургические компании, предприятия трубной промышленности, производители металлоконструкций и метизной продукции, проката цветных металлов и продуктов их глубокой переработки, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры (СМЦ), производители и поставщики оборудования и технологий для металлургии.

В рамках Недели металлов в Москве соберется большое количество руководителей и специалистов из всех регионов России и многих стран мира. На стендах компаний - экспонентов выставки будут работать около 4 тысяч руководителей и специалистов.

Отраслевой форум мирового уровня "Металл-Экспо" уже давно признан главной площадкой для обсуждения тем, наиболее актуальных для металлургических и металлопотребляющих компаний, производителей металлургического, металлообрабатывающего оборудования и технологий.

Как выяснить место нахождения экспортера

Участников и посетителей "Металл-Экспо"2019" ожидает насыщенная деловая программа: более 50 мероприятий, 172 часа выступлений и дискуссий, 326 докладчиков. В рамках форума пройдут такие конференции, как "Российский рынок металлов", "Новые перспективные материалы, оборудование и технологии для их получения", "Продукты и решения для стального строительства" и ряд других. На семинарах, мастер-классах, "круглых столах" эксперты обсудят актуальные темы по всем сегментам металлургического бизнеса: применение перспективных материалов и оборудования для черной и цветной металлургии; цинкование; вторичные ресурсы; стандартизация арматурного проката; рынок изделий из оцинкованного и окрашенного проката; металлоконструкции; метизы; новые технологии в металлургии; цифровые решения и многое другое.

В мероприятиях форума примут участие представители министерств и ведомств, крупнейших металлургических и машиностроительных корпораций, профессиональных ассоциаций, науки и бизнеса. На "Металл-Экспо"2019" будет определена стратегия развития отрасли на ближайшее будущее и на перспективу.

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