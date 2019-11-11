Качество отечественных рельсов превосходит зарубежные аналоги

Специалисты ВНИИЖТ зафиксировали рекорд: партия рельсов ДТ350, выпущенных в 2013 году на ЕВРАЗ ЗСМК, достигла беспрецедентной в российской практике наработки 1,5 миллиарда тонно-километров брутто пропущенного тоннажа на Экспериментальном кольце института.

Достигнутая величина более чем вдвое превышает ресурс рельсов прежней категории Т1 до капремонта пути с полной сменой рельсов, а также действующие гарантийные обязательства производителя.

Высокие эксплуатационные свойства рельсов ДТ350 как нельзя лучше отвечают актуальным потребностям Российских железных дорог, особенно для грузонапряженного Восточного полигона. Рельсы ДТ350 подтвердили снижение стоимости жизненного цикла и высокую экономическую эффективность их применения, что позволит значительно сократить эксплуатационные расходы инфраструктурного блока железнодорожной компании и себестоимость перевозок.

Только в первой половине 2019 года Российские железные дороги закупили более 470 тысяч тонн рельсов. Как сообщают в компании, вся продукция - исключительно отечественного производства. Так, с предприятий холдинга ЕВРАЗ было поставлено 397,7 тысячи тонн, группы "Мечел" - 72,5 тысячи тонн. Новые рельсы применяются для нового строительства и ремонта железнодорожных путей. Причем для укладки на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 метров.

С начала года РЖД приобрели более 250 тысяч тонн дифференцированно-термоупрочненных рельсов, в том числе 65 тысяч тонн - "мечеловских", 187,3 тысячи тонн - от холдинга ЕВРАЗ.

До недавнего времени рельсы с подобными характеристиками приходилось завозить из-за рубежа. Однако программы отечественных предприятий по импортозамещению позволили полностью перевести выпуск рельсовой продукции на "российские рельсы". При этом рельсовый прокат отечественных металлургов отличают высокие эксплуатационные свойства благодаря использованию уникальной для России инновационной технологии закалки рельсов в растворе органического полимера. Также для РЖД поставляются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 25 метров и другой рельсовый прокат. Всего в нынешнем году РЖД ожидают поставку более одного миллиона тонн рельсов. На предприятиях ЕВРАЗ планируется приобрести до 790 тысяч тонн рельсов, у компании "Мечел" - 238 тысяч тонн.

Российские металлурги готовятся к выпуску рельсов для высокоскоростных магистралей

Долгосрочный заказ на рельсовую продукцию поддержан планами РЖД по модернизации действующей инфраструктуры и развитию новой. Это строительство Северного Широтного хода и ВСМ, развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и увеличение пропускной способности Восточного полигона. При этом особое внимание здесь уделяется поставкам новых рельсов с гарантией в 1400 миллионов тонн брутто, что позволит оптимизировать планирование среднего ремонта без замены рельсов на протяжении 4710 километров и достичь экономического эффекта почти в 35 миллиардов рублей.

Стабильный заказ для рельсопрокатчиков дает и ежегодная программа ремонтно-путевых работ. Как отмечает главный инженер управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Дмитрий Бурков, в 2019 году общая протяженность пути с просроченным ремонтом на сети российских железных дорог достигает без малого 24 тысяч километров. В прошлом году этот показатель составлял 24,8 тысячи километров. При этом в долгосрочной программе развития компании "РЖД" к 2025 году планируется снижение общей длины пути с просроченным ремонтом до 18,5 тысячи километров.

В этом году, к примеру, на линии Санкт-Петербург - Москва работы по укладке рельсов повышенной прямолинейности проводились с использованием специально сконструированного для скоростного пути рельсового скрепления. Его основные преимущества - повышение осевых нагрузок подвижного состава, увеличение скорости движения и пропускной способности пути, вандалоустойчивость.

Стоит отметить, что российские металлурги не только производят рельсы для движения на скорости до 250 километров в час, но и готовятся к выпуску рельсов для высокоскоростных магистралей со скоростью до 400 километров в час.

Как рассказал гендиректор холдинга "Мечел" Олег Коржов, в первом полугодии 2019-го началась отгрузка рельсов по новому годовому контракту с РЖД, в связи с чем был существенно увеличен выпуск рельсового проката на универсальном рельсобалочном стане (УРБС). "Кроме того, во втором квартале мы начали поставки рельсов по крупным контрактам с Белорусской железной дорогой и Московским метрополитеном. В начале третьего квартала 2019 года на УРБС произошло важное производственное событие: с конвейера сошла миллионная тонна рельсов с момента запуска стана. Таким образом, рельсы составили 40 процентов от общего показателя производства УРБС. Де-факто мы стали одним из крупнейших мировых производителей рельсовой продукции и готовы участвовать в инфраструктурных проектах", - подчеркнул он. Последние два года стали рекордными в истории современного метростроя по количеству открытых станций. Так, в Московском метрополитене было открыто 17 станций, причем параллельно с подземным строительством велось надземное в радиусе Московских центральных диаметров. В нынешнем году три новые станции метро открылись в Санкт-Петербурге, а всего в ближайшие пять лет в Северной столице планируют открыть еще семь новых станций.

Таким образом, продукция отечественных рельсопрокатчиков доказала свои качественные характеристики в реальных проектах. Ее высокие эксплуатационные свойства - износостойкость и прочность - оценили не только основные отечественные потребители, но и покупатели из Белоруссии, Казахстана и некоторых европейских стран.

Кстати

Объемы производства рельсов предприятиями ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК растут. Так, в 2012 году было выпущено 695 тысяч тонн, а в 2018-м почти 940 тысяч тонн. При этом в холдинге отмечают наращивание отгрузок 100-метровых рельсов. Кстати, именно ЕВРАЗ ЗСМК первым в России стал выпускать 100-метровые рельсы, что способствовало повышению эффективности перевозок, снижению эксплуатационных расходов. Такие рельсы исключают риски по отказам сварочных стыков (из-за отсутствия таковых), а также сокращают время на изготовление рельсовых плетей и ремонт пути.

В 2014 году на ЕВРАЗ ЗСМК завершилась модернизация мощностей рельсобалочного цеха. Она обошлась ЕВРАЗу более чем в 500 миллионов долларов, но зато мощности комбината выросли на 200 тысяч тонн рельсов - до 950 тысяч тонн в год. И сейчас ЕВРАЗ ЗСМК выступает основным поставщиком рельсов для рынков РФ и стран СНГ.

Качество рельсов ЕВРАЗа не уступает, а в ряде случаев превосходит качество зарубежных аналогов, кроме того, компания выпускает уникальные рельсы: например, ДТ350НН - низкотемпературной надежности, ДТ350СС - для совмещенного с грузовым скоростного движения поездов.

А в прошлом году ЕВРАЗ произвел опытную партию рельсов новой категории - ДТ400ИК. Они успешно сертифицированы на соответствие требованиям Техрегламента Таможенного союза, что открывает возможности для серийного производства и выпуска в обращение на рынке Единого таможенного пространства. Но прежде всего, отмечают представители ЕВРАЗа, эти рельсы должны быть востребованы в России.

Рельсы ДТ400ИК характеризуются повышенной износостойкостью и контактной выносливостью. Они предназначены для эксплуатации при тяжеловесном движении и на горно-перевальных участках пути с кривыми малых радиусов. До конца 2019 года для выявления преимуществ эксплуатации этих рельсов на различных участках Восточного полигона будет уложено около 800 тонн ДТ400ИК.