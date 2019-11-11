Каталонский кризис повлиял на результаты голосования в Испании

В Испании сложилась патовая ситуация. По итогам перевыборов в парламент, на которые возлагались большие надежды, перспективы выхода страны из тупика и появления дееспособного правительства остаются по-прежнему туманными. Эксперты не исключают, что через некоторое время политики вновь призовут избирателей к урнам.

"Общая фрустрация и апатия отразилась на явке, которая по сравнению с апрелем опустилась с 75,5 до 69,9 процента", - пишет The Guardian. Как отмечают СМИ, и.о. премьера, лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса "подвела самоуверенность". Он объявил внеочередные выборы в надежде укрепить позиции, однако в расчетах ошибся: вместо 123 мест у его партии теперь 120 мандата. Правоцентристы из Народной партии, извечные соперники испанских социал-демократов, напротив, расширили представительство. Однако консерваторы и социалисты, две ведущие политические силы, исключают возможность "большой коалиции" по примеру альянса ХДС и СДПГ в Германии.

Не исключено, что политики вновь ­призовут избирателей к урнам

И уж тем более никто не готов вступать в переговоры с крайне правой партией "Голос", которая стала третьей политической силой в стране. Недаром самая веселая вечеринка в вечер подсчета голосов состоялась именно в их штабе. Еще в 2016 году маргинальная партия, отколовшаяся от "народников", набрала всего лишь 0,2 процента. Зато в апреле этого года "Голос" поддержали 11 процентов избирателей. Сейчас у нее уже 15 процентов - и целых 52 депутатских мандата вместо 24. Это первый триумф крайне правых за последние 44 года, со времен кончины Франко. Этому феномену есть объяснение, считают эксперты. Харизматичный лидер "Голоса" Сантьяго Абаскаль бьет по болевым точкам, обещая депортировать нелегалов и покончить с каталонскими беспорядками путем упразднения автономии региона. Ситуация в Каталонии, которую власти с октября не могут взять под контроль, стала одной из главных тем гонки, расколовшей общество. В наследство будущему правительству достался и клубок экономических проблем. "Около 14 процентов квалифицированных испанцев не могут найти работу, при этом нигде в Западной Европе нет такого количества школьников, бросающих учебу. Более миллиона молодых людей не имеют законченного образования. Но провести реформы без стабильного правящего большинства невозможно. Растет угроза экономического кризиса", - заключает Spiegel online.

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Сергей Хенкин, профессор кафедры сравнительной политологии ­МГИМО:

Конечно, будут предприняты усилия, чтобы создать правительство, и здесь возможны различные варианты. Повторилась ситуация, которая сложилась после выборов в апреле этого года, когда ни одна из партий не смогла набрать явного большинства. ИСРП на этот раз даже получила на три мандата меньше, чем полгода назад, а левая партия Podemos ("Мы можем") потеряла десять мандатов. Между тем эти две партии потенциально могли бы создать коалиционное правительство. Вопрос в том, поддержат ли его создание другие игроки, так как двух вышеупомянутых партий будет явно недостаточно. Вопрос этот очень сложный, тем более что на политической арене появилась третья левая партия Más País ("Больше страны").

Но даже три партии набирают лишь 158 мандатов, а для формирования правительства нужно 176 мест в парламенте. Поэтому может потребоваться поддержка ERC CatSí, партии левых республиканцев Каталонии, а это сепаратистское движение. И тут возникает опасность, что центральное правительство окажется заложником у сепаратистов, чего премьер Санчес всячески старается избежать, так как они могут в качестве условия своей поддержки выдвинуть требования, неприемлемые для Мадрида. Но есть другой вариант - c правоцентристской Ciudadanos ("Граждане"). Она потерпела тяжелое поражение, потеряв 47 депутатских мандатов. Эта партия может стремиться к социалистам. Как подтвердил ранее ее уже бывший лидер Альберт Ривера (он ушел в отставку 11 ноября, на следующий день после выборов), предполагается снятие "санитарного кордона" вокруг социалистов. Ранее, перед апрельскими выборами, тот же Ривера заявлял, что никаких блоков с социалистами не будет. Кроме того, есть еще несколько мелких партий, не националистических, которые получили одно - два места на выборах и могут присоединиться к левым. То есть сейчас все в руках Педро Санчеса.

Подготовил Константин Волков